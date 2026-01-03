LIVE – Βενεζουέλα: Ανάρτηση Τραμπ για Μαδούρο: «Συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Όλες οι εξελίξεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Νικολάς Μαδούρο την Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κάλεσε τους πολίτες της να ξεσηκωθούν ενάντια στην προφανή επίθεση των ΗΠΑ , αφότου ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

«Ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», ανέφερε.

Τραμπ: Ο Μαδούρο συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και απομακρύνθηκε αεροπορικώς από τη Βενεζουέλα μετά την μεγάλης κλίμακας επίθεση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Καράκας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν «περαιτέρω λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν».

Διαβάστε περισσότερα

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εντός της Βενεζουέλας το Σάββατο. Ο ανώνυμος αξιωματούχος δεν έδωσε λεπτομέρειες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα για σχολιασμό το Σάββατο το πρωί.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ απαγόρευσε τις πολιτικές πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας. Διαβάστε περισσότερα

Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

Εκρήξεις, δυνατοί θόρυβοι και αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, εν μέσω αναφορών ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την επίθεση. Διαβάστε περισσότερα

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο πρόεδρος της γειτονικής Κολομβίας , Γκουστάβο Πέτρο , ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Βενεζουέλα δέχθηκε επίθεση. «Αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν το Καράκας… το βομβαρδίζουν με πυραύλους», έγραψε ο Πέτρο στο X, ζητώντας άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ .

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε ότι το Καράκας δέχθηκε επίθεση, καθώς και τρεις άλλες πόλεις: η Μιράντα , η Λα Γκουάιρα και η Αράγκουα .

Η Βενεζουέλα καταδικάζει την «στρατιωτική επιθετικότητα» των ΗΠΑ , ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο νωρίς το Σάββατο.

Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να «καταλάβουν τον έλεγχο» των πόρων της χώρας, ιδίως του πετρελαίου και των ορυκτών της . Η χώρα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει αυτό που χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων» και κήρυξε «κατάσταση εξωτερικής διαταραχής» , σύμφωνα με ανακοίνωση του Σαββάτου. Διαβάστε περισσότερα

Οι εκρήξεις έρχονται έπειτα από μια πεντάμηνη εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο, την οποία πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι έχει σχεδιαστεί για να ανατρέψει τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Από τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει μια μαζική στρατιωτική συγκέντρωση στα βόρεια παράλια της Βενεζουέλας και έχει διεξάγει μια σειρά από θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές σε υποτιθέμενα «ναρκωτικά». Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό το Σάββατο το πρωί.

Δείτε βίντεο:

BOMBA SU BOMBA…

“Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato”. Messaggio su X dal presidente colombiano Petro dopo le forti esplosioni segnalate alle 2 di notte

(7 di mattina in Italia) a Caracas.

Fanpage

Alle 20 #blob pic.twitter.com/irJbgeZ8Jq — Blob (@BlobRai3) January 3, 2026

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026