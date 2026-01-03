LIVE – Βενεζουέλα: Ανάρτηση Τραμπ για Μαδούρο: «Συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Όλες οι εξελίξεις

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τους πολίτες να ξεσηκωθούν ενάντια στην «ιμπεριαλιστική επιθετικότητα» των ΗΠΑ.
  • Εκρήξεις, δυνατοί θόρυβοι και αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά ακούστηκαν στο Καράκας, με την κυβέρνηση να επιβεβαιώνει επιθέσεις στην πρωτεύουσα και σε τρεις άλλες πόλεις.
  • Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταδικάζει την «στρατιωτική επιθετικότητα» των ΗΠΑ, λέγοντας ότι προσπαθούν να «καταλάβουν τον έλεγχο» των πόρων της χώρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα Καράκας
Μια γυναίκα και ένας άντρας τρέχουν σε έναν σκοτεινό δρόμο στο Καράκας. Φωτογραφία: Matias Delacroix/AP

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Νικολάς Μαδούρο την Βενεζουέλα. 

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κάλεσε τους πολίτες της να ξεσηκωθούν ενάντια στην προφανή επίθεση των ΗΠΑ , αφότου ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

«Ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», ανέφερε.

  • Τραμπ: Ο Μαδούρο συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και απομακρύνθηκε αεροπορικώς από τη Βενεζουέλα μετά την μεγάλης κλίμακας επίθεση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Καράκας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν «περαιτέρω λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν».

Διαβάστε περισσότερα

  • Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εντός της Βενεζουέλας το Σάββατο. Ο ανώνυμος αξιωματούχος δεν έδωσε λεπτομέρειες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα για σχολιασμό το Σάββατο το πρωί.
  • Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ απαγόρευσε τις πολιτικές πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας. Διαβάστε περισσότερα

Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

  • Εκρήξεις, δυνατοί θόρυβοι και αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, εν μέσω αναφορών ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την επίθεση. Διαβάστε περισσότερα

  • Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο πρόεδρος της γειτονικής Κολομβίας , Γκουστάβο Πέτρο, ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Βενεζουέλα δέχθηκε επίθεση. «Αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν το Καράκας… το βομβαρδίζουν με πυραύλους», έγραψε ο Πέτρο στο X, ζητώντας άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ .

  • Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε ότι το Καράκας δέχθηκε επίθεση, καθώς και τρεις άλλες πόλεις: η Μιράνταη Λα Γκουάιρα και η Αράγκουα.

  • Η Βενεζουέλα καταδικάζει την «στρατιωτική επιθετικότητα» των ΗΠΑ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο νωρίς το Σάββατο.

  • Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να «καταλάβουν τον έλεγχο» των πόρων της χώρας, ιδίως του πετρελαίου και των ορυκτών της . Η χώρα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει αυτό που χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές.

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων» και κήρυξε «κατάσταση εξωτερικής διαταραχής» , σύμφωνα με ανακοίνωση του Σαββάτου. Διαβάστε περισσότερα

  • Οι εκρήξεις έρχονται έπειτα από μια πεντάμηνη εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο, την οποία πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι έχει σχεδιαστεί για να ανατρέψει τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Από τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει μια μαζική στρατιωτική συγκέντρωση στα βόρεια παράλια της Βενεζουέλας και έχει διεξάγει μια σειρά από θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές σε υποτιθέμενα «ναρκωτικά». Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό το Σάββατο το πρωί.

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Στα 80 της σπάει όλα τα ρεκόρ στο fitness – Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα της σούπερ-γιαγιάς;

IRIS: Τι αλλάζει στο όριο μεταφοράς χρημάτων και το μηνιαίο πλαφόν από τις 15 Ιανουαρίου

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:32 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Μαδούρο συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Τι ανέφερε για την στρατιωτική επιχείρηση

Τη σύλληψη και την απέλαση του Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμ...
09:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Μαδούρο – «Δεν θα πετύχουν οι ΗΠΑ τον σκοπό τους»

Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διακινδυνεύουν να βυθίσουν τη Λατινική ...
09:13 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας μετά τις απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ

Αεροπλάνα και δυνατοί θόρυβοι ακούγονταν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες ...
08:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν σήμερα γύρω στι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι