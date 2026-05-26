Αλέξης Τσίπρας: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος – Το βίντεο με μουσική Κραουνάκη και τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα ανακοινώνει το νέο κόμμα με στόχο να δώσει έναν τόνο συστράτευσης ενόψει των εκλογών. Στις 20:00, στην πλατεία Θησείου, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το όνομα, το σήμα και την πολιτική ταυτότητα του νέου φορέα.

Η βραδιά στο Θησείο θα έχει αρκετές εκπλήξεις με το highlight να είναι ένα βίντεο-έκπληξη ντυμένο με τη μουσική που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης για να ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος. O πρώην πρωθυπουργός κρατά το όνομα επτασφράγιστο μυστικό, με την «Πυξίδα» να είναι ένα από τα επικρατέστερα, τουλάχιστον στα social media.

Στη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα υπογραμμίζονται σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφημερίδας των Συντακτών» οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο αυτής της νέας προσπάθειας του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο νέος πατριωτισμός που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνση σε όλα τα πεδία της κοινωνίας και βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή» θα είναι μεταξύ των κύριων σημείων.

Πηγή των αξιών του είναι το «Εμείς» της νέας εποχής, σημειώνει η εφημερίδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφέρει πως η κοινωνία θα μπει πάνω από τα κέρδη των αγορών και το δικό του κόμμα θα τοποθετεί τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.

Φυσικά αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία λόγω των πολιτικών που εφαρμόζει το κυβερνητικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών» ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί σε: υποκλοπές, Τέμπη, διαφθορά, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πηγές σημειώνουν πως θα τονίσει την στήριξή του στη Λάουρα Κοβέσι. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταθεί μόνο στη ΝΔ, στο στόχαστρο του κατά την ομιλία του θα βρεθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συνεργάτες Αλέξη Τσίπρα: Όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού στη Διακήρυξη, υπογραμμίζουν ότι «η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές».

Με τη Διακήρυξη καλούνται «όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ο κόσμος της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, σε προοδευτική πανστρατιά», όπως τονίζουν και υπογραμμίζουν ότι «όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πηγή των αξιών του το “Εμείς” της νέας εποχής: μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών».

«Θεμέλιο μας είναι η δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη», θα αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους ίδιους συνεργάτες.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος.

Κρατώντας μία μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, ανέφερε: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη στις 28 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί»…

Η Μπαρτσελόνα είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα εξ ου και η ποδοσφαιρική μπάλα, αλλά και η φανέλα με το νούμερο 26 που χρησιμοποίησε στα βίντεο-προαναγγελία του νέου κόμματος. Κάποια στιγμή είχε, μάλιστα, δηλώσει πως: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά».

Οι αντιδράσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με νόημα πως «το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από… ξέρω ‘γω Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα περί Μπαρτσελόνα, για τα χρώματα του νέου φορέα, τόνισε πως: «Όταν παραδίδεσαι στο μάρκετινγκ σημαίνει ότι το πολιτικό σου κεφάλαιο δεν αρκεί».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε πως «το δήθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αμφίεση Μπαρτσελόνα θυμίζει παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που που νομίζει ότι είναι ο Μέσι».

Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα τα “νερά” στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο παρά ήρεμα είναι. Αρκετά στελέχη περιμένουν την αποψινή παρουσίαση για να δρομολογήσουν την επόμενη ημέρα τους στο κόμμα, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που έχουν ήδη στηρίξει δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου είπε ότι: «Ο μόνος που μπορεί να ενώσει δυνάμεις στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας, το λέει ο κόσμος».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Ράδιο Ελλάδα FM, είπε «χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας. Και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Κομίζει μία κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας».

Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς ανέφερε ότι «μετά και την πρωτοβουλία Τσίπρα και την ίδρυση άλλου κόμματος. Και είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο, αυτό εμείς πρέπει να το βάλουμε στο λογαριασμό».

Ο Πάνος Ρήγας, μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, σε δηλώσεις του στο OPEN τόνισε ότι: «όποιος αποφασίσει, παραιτείται και φεύγει είτε από κόμμα είτε από Βουλή και δίνει την έδρα του».