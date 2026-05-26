Κωνσταντίνος Φλώρος: Εάν η Ελλάδα προκληθεί, ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε – Το κάναμε το 2020

Αιχμηρός για το πώς η Τουρκία κινείται αλλά και την απάντηση που θα εισπράξει σε περίπτωση που αποπειραθεί να δημιουργήσει νέα εστία έντασης ανάλογη με αυτή το 2020 εμφανίστηκε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, με αφορμή τις πρόσφατες διαρροές σε τουρκικά ΜΜΕ για την επικείμενη κατάθεση νομοσχεδίου για τη «γαλάζια πατρίδα».

Του Χρήστου Μαζανίτη

«Είναι πλέον ώρα η Ελλάδα να μπει στην ανάπτυξη ναυπηγικών προγραμμάτων» ανέφερε ο Στρατηγός (ε.α.) Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, «BLUE STRATEGY SUMMIT 2026» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο InterContinental Athens τη Δευτέρα 25 Μαΐου υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τη στήριξη των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος υπογράμμισε: «Η ύπαρξη ναυπηγείων στην ΕΕ είναι εκ των ουκ άνευ δεδομένου ότι θέλει να ενηλικιωθεί αμυντικά. Είναι απορίας άξιον πώς η Ελλάδα άφησε “να της φύγει” αυτή η ικανότητα που είχε στο παρελθόν και την έχασε. Είμαι πλέον αρκετά αισιόδοξος. Να μπορέσει η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα και να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ναυπηγικά προγράμματα».

Πρόσθεσε: «Η Ελλάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη και καλά μάλιστα, ώστε να μπορεί να αποτελέσει έναν νευρικό, ανήσυχο γείτονα. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις να γνωρίζουν ότι στη χώρα τους μπορεί να έχει επισκευαστική δυνατότητα των μέσων τα οποία χρησιμοποιούν – και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο ναυπηγικό κομμάτι».

Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε επιπλέον, ανάμεσα σε άλλα: «Έχει εντυπωθεί στο μυαλό των Ευρωπαίων ηγετών πλέον, ότι δεν μπορεί να είναι αμέτοχοι στο αμυντικό κομμάτι και να να ρίχνουν την προσοχή τους στα άλλα (…) θα εξακολουθήσει πιστεύω να είναι συμπληρωματικό με το ΝΑΤΟ».

Ερωτηθείς για την Τουρκία και τις προκλήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω διαρροών ότι πρόκειται να κάνει νόμο του κράτους το ανυπόστατο και αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», ανέφερε: «Είναι ένα βαθιά δομικά αναθεωρητικό κράτος, για το οποίο στενεύουν τα πάντα. Στενεύουν οι συνθήκες που έχει υπογράψει, στενεύει το διεθνές δίκαιο, στενεύουν οι καλές σχέσεις. Η Τουρκία κατάφερε να έχει μηδέν γείτονες χωρίς πρόβλημα. Έχει πρόβλημα με όλους τους γείτονές της, έχει και με εμάς φυσικά. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εγγυητές και ξέρουν πώς θα πράξουν αν προκληθούμε. Αν και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, λόγω της αποτρεπτικής ισχύος των Δυνάμεών μας».

Όπως τόνισε, τον Φεβρουάριο του 2023 υπήρξε μία ύφεση επί του πεδίου, εξαιτίας των σεισμών. Όμως, η Τουρκία πίστευε κι εξακολουθεί να πιστεύει αυτά που έλεγε κι έκανε.

«Δεν έχει σημασία εάν την παραβίαση την κάνεις με μαχητικό ή με μεταφορικό αεροσκάφος. Σημασία έχει ότι παραβιάζεις αυτό το οποίο παραβιάζεις» επεσήμανε, αναδεικνύοντας την πολιτική των προκλήσεων.

Σε ότι αφορά το γεγονός ότι επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή για να επανέλθει στην πολιτική των προκλήσεων, ο κος Φλώρος το αποδίδει στο ότι αισθάνεται νευρική με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. «Βλέπει ότι δεν την ρωτάνε, δεν παίζει ρόλο, δεν έχει αυτό που θα ήθελε να έχει. Ενδεχομένως να σκέφτεται κι άλλα πράγματα, όπως τι θα γίνει μετά το πέρας του πολέμου στο Ιράν και πώς θα διαμορφωθεί η νέα Μέση Ανατολή, η οποία διαμορφώνεται και μακριά από τις επιρροές του παρελθόντος γαλλική, βρετανική και για όσους θέλουν να το βρουν, Συμφωνία Σάικς–Πικό του 1916. Διαμορφώνεται μία νέα Μέση Ανατολή με επιρροή και προβολή ισχύος δυνάμεων οι οποίες πραγματικά έχουν ισχύ στην περιοχή, όπως είναι σαφέστατα οι ΗΠΑ, το Ισραήλ αλλά και τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τα οποία συνετάχθησαν όλα με τις ΗΠΑ».

Κλείνοντας, για την Τουρκία κατέληξε λέγοντας ότι όλα αυτά της δίνουν την πεποίθηση ότι μπορεί να ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι με την Ελλάδα. «Εάν η Ελλάδα προκληθεί, ξέρουμε… ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Το κάναμε το ’20 και το κάναμε πάρα πολύ επιτυχώς. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εγγυητές της Εθνικής Κυριαρχίας και της Εθνικής Ασφάλειας και αν χρειαστεί τελικά της ελευθερίας των Ελλήνων. Και θα πράξουν αυτό που πρόκειται να πράξουν εάν προκληθούν. Και οι Τούρκοι το ξέρουν επίσης. Δεν υπάρχουν σημειακά επεισόδια. Αυτό είναι πεποίθηση πλέον όλων. Δεν θα πάμε να διαλέξουμε το σημείο που θα επιλέξει ο Τούρκος για να προκαλέσει και να δώσουμε εκεί τον αγώνα. Θα υπάρξει διάχυση των συγκρούσεων.»

Αξιοσημείωτη ήταν η επισήμανσή του ότι το 2020 η Τουρκία ηττήθηκε κατά κράτος σε όλα τα επίπεδα. Από τότε οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σε πολλά επίπεδα, βάσει του μακρόπνοου προγράμματος που εκπονήθηκε επί των ημερών του, το 2020 – 2035, το οποίο συνεχίζει να υλοποιείται, με κάποιες μικρές διαφορές.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τη ναυπηγική ανασυγκρότηση, την προσέλκυση επενδύσεων, την εγχώρια τεχνογνωσία, την τεχνική εκπαίδευση, τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, τις τεχνολογίες διττής χρήσης, την αμυντική βιομηχανία, αλλά και την ενεργειακή μετάβαση και τις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις στη ναυτιλία.