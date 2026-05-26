Ο ΥΠΕΞ του Ιράν ανέφερε ότι η αμερικάνικη επίθεση στις 28/2 σκότωσε ένα κορίτσι 2 χρονών μαζί με έφηβες παίκτριες βόλεϊ

Ο εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, μοιράστηκε λεπτομέρειες για την «καταστροφική αμερικανική πυραυλική επίθεση σε ένα αθλητικό κέντρο» που έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις από κοινού επιθέσεις στο Ιράν.

Σε μια λεπτομερή ανάρτηση στα αγγλικά στο X ο Μπαγκάι ανέφερε ότι «η επίθεση σκότωσε 24 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός 2χρονου κοριτσιού, αρκετών έφηβων παικτών βόλεϊ και άλλων γυναικών και ανδρών».

«Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν σκόπιμα μια γειτονιά και ένα πολιτικό αθλητικό κέντρο στο Lamerd. Αυτό δεν ήταν λάθος – ήταν μια υπολογισμένη απόφαση να δοκιμαστεί η καταστροφική δύναμη ενός νέου οπλικού συστήματος σε Ιρανούς πολίτες. Μια τέτοια πράξη αποτελεί σαφές και απεχθές έγκλημα πολέμου», πρόσθεσε.

«Όσοι διέταξαν και εκτέλεσαν αυτήν την επίθεση πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου», κατέληξε.