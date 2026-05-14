Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Η επιλογή των κατάλληλων κλινοσκεπασμάτων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας. Οι ειδικοί τονίζουν πως τα κατάλληλα σεντόνια μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά σε έναν πιο ξεκούραστο και άνετο ύπνο. Από την άλλη πλευρά, υλικά χαμηλής ποιότητας ή ακατάλληλα για τις ανάγκες σας ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία και να επηρεάσουν αρνητικά την ξεκούρασή σας.

Το ύφασμα στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Σύμφωνα με το περιοδικό Ideal Home και ειδικούς στον ύπνο, η επιλογή του σωστού υφάσματος στα σεντόνια μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ποιότητα της ξεκούρασής σας. Όπως επισημαίνουν, τα σεντόνια από πολυεστέρα (polyester) ή πολυβαμβάκι (polycotton) δεν θεωρούνται ιδανική επιλογή για έναν άνετο ύπνο.

Παρότι τα σεντόνια από πολυεστέρα ή μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή χάρη στο χαμηλό κόστος, την ανθεκτικότητά τους και το γεγονός ότι στεγνώνουν γρήγορα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή για ποιοτικό ύπνο. Η περιορισμένη αναπνευσιμότητα των συνθετικών υφασμάτων μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος και να προκαλέσει εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αναφέρει η Jo James, ιδρύτρια της Bedfolk, καλό είναι να αποφεύγονται τα συνθετικά υλικά, καθώς συχνά συνδέονται με ανήσυχο και λιγότερο ξεκούραστο ύπνο.

Σεντόνια: Οι καλύτερες επιλογές υφασμάτων για ποιοτικό ύπνο

Αντί για συνθετικά, οι ειδικοί προτείνουν φυσικά υλικά, τα οποία ρυθμίζουν τη θερμοκρασία και επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει:

Βαμβάκι (Cotton) : Τα σεντόνια από αιγυπτιακό βαμβάκι θεωρούνται κορυφαία, αλλά το βαμβακερό περκάλι (percale) αποτελεί μια εξαιρετική και πιο προσιτή εναλλακτική.

Λινό (Linen) : Παρόλο που είναι ελαφρώς πιο τραχύ από το βαμβάκι, προσφέρει εκπληκτική αναπνευσιμότητα και είναι ιδανικό για όσους ζεσταίνονται πολύ τη νύχτα.

Μπαμπού (Bamboo): Μια σύγχρονη, οικολογική επιλογή που φημίζεται για την απαλή υφή και τις θερμορυθμιστικές της ιδιότητες.

Η επένδυση σε ποιοτικά υφάσματα για το κρεβάτι σας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια ουσιαστική κίνηση για τη βελτίωση του ύπνου και της υγείας σας.