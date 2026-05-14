ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται συσκευασμένα στρούντελ μήλο-κανέλα – Τι βρέθηκε

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακαλεί από την αγορά στρουντελάκια μήλο-κανέλα, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Φορέα κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα» σε συσκευασία καθαρού βάρους 126 γρ. και ημερομηνία λήξεως 30/07/26, χώρα προέλευσης Δ. Σερβία, το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από BG SHAPE LTD, Αθήνα.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα – Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Φορέας απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.