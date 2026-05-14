Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουν αρχίσει οι αϋπνίες – Στον απορροφητήρα την πηγαίνω προς το παρόν»

Στην έναρξη του «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως είναι άυπνη. Η παρουσιάστρια, η οποία πριν από λίγο καιρό έγινε μητέρα για πρώτη φορά, εξομολογήθηκε πως η κόρη της δυσκολεύτηκε να κοιμηθεί το βράδυ, και εξήγησε τον λόγο.

Η Κατερίνα Καινούργιου, στην έναρξη της σημερινής εκπομπής της, αποκάλυψε ότι: «Εδώ είμαστε. Άυπνη! Έχουν αρχίσει οι αϋπνίες, έχουν αρχίσει τα σερί. Η Δάφνη γελάει, καταλαβαίνεις ε; Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω, που μου λέγατε ότι τις πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα. Εκεί, όταν αρχίζουν οι κολικοί, νομίζω ότι… Εκεί είναι που είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες “τώρα τι κάνω;”».

«Θα έρθει η ώρα τώρα για βόλτα με το αυτοκίνητο. Θα δεις, σωτήριο», της είπε τότε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Επιπλέον, η νέα μητέρα ανέφερε πως: «Αυτό ισχύει; Στον απορροφητήρα την πηγαίνω προς το παρόν, που μου λέγατε. Άντε να κατέβω τώρα στο κέντρο της Αθήνας, να βάλω το παιδί στο αυτοκίνητο, να κάνω βόλτα μέσα στη νύχτα, μια τρελή, τέλειο όλο!».