Έφη Παπαθεοδώρου: Γιατί δεν εμφανίστηκε στη Eurovision  – «Πρέπει να πάρετε τον Ακύλα να τα πει εκείνος»

Στη σκηνή της Eurovision μέσα από ένα βιντεοκλίπ επρόκειτο να εμφανιστεί η Έφη Παπαθεοδώρου στο act του Ακύλα, παρόλα αυτά δεν συνέβη και η ίδια απάντησε πως θα πρέπει να μιλήσει ο 27χρονος γι’ αυτό το θέμα.

Όπως είπε η Έφη Παπαθεοδώρου στο «Buongiorno» στο MEGA υποστήριξε πως η απόφαση ελήφθη από την παραγωγή και πρόσθεσε ότι «δεν επικοινώνησαν μαζί της».

Η Έφη Παπαθεοδώρου επεσήμανε: «Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά, όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου ποτέ. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έγινε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, πρέπει να πάρεις τον Ακύλα να τα πει εκείνος».

