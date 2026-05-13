Μαριάννα Ευστρατίου για Akyla: «Έκανε τόσα πολλά και δύσκολα πράγματα, που λέω: "Πώς αναπνέει αυτό το παιδί;"»

Ελένη Φλισκουνάκη

Μαριάννα Ευστρατίου
Την Μαριάννα Ευστρατίου φιλοξένησε στο «Buongiorno», την Τετάρτη 13 Μαΐου, η Φαίη Σκορδά. Ανάμεσα σε άλλα, η αγαπημένη καλλιτέχνις, η οποία έχει ζήσει τον διαγωνισμό της Eurovision, αναφέρθηκε στον Akyla. 

Μιλώντας για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, η Μαριάννα Ευστρατίου είπε πως: «Τον Akyla εγώ τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Τον είδα στις βραδιές που έκανε η ΕΡΤ, στα προκριματικά, είχα πάει καλεσμένη.

Από την πρώτη στιγμή που τον είδα τον Akyla, και όταν είδα και αυτό το βιντεάκι πριν εμφανιστεί, που ήταν με έναν πορτοκαλί τοίχο και ένα μικρόφωνο που κρεμόταν, λέω: “Παιδιά, αυτός πρέπει να μας εκπροσωπήσει. Αυτός μπορεί να πάρει το βραβείο”. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το πιστεύω. Ο Akylas ήταν γι’ αυτό». 

Σχετικά με τον Α’ Ημιτελικό, η επιτυχημένη καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Το παιδί έκανε τόσα πολλά και δύσκολα πράγματα, που λέω: “Πώς αναπνέει αυτό το παιδί;”. Κάποια στιγμή που κατεβαίνει από το πατίνι, με αυτούς τους τεράστιους διαδρόμους, και όλα αυτά… Βέβαια η ιστορία ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα και συγκλονιστική. Αλλά λέω: “Αυτό το παιδί πώς τα καταφέρνει;”. Μπράβο του!». 

23:51 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

