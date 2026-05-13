Πέγκυ Ζήνα για Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Δύο φορές αυτολογοκρίθηκα σε αυτά τα χρόνια – Είχα θιχτεί από αυτό και απάντησα»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο των «Rainbow Mermaids», ήταν η Πέγκυ Ζήνα. Ανάμεσα σε άλλα, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια μίλησε και για την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στην ίδια και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή της η Πέγκυ Ζήνα εξήγησε πως: «Δύο φορές αυτολογοκρίθηκα σε αυτά τα χρόνια. Μία ήταν με τον Μιχάλη Ρακιντζή, και η άλλη ήταν η άμυνά μου προς μία δήλωση της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ήταν οι δύο φορές που αυτολογοκρίθηκα και είπα: “Τι έπαθες τώρα; Αφού δεν είσαι εσύ αυτό. Άμα είχες νεύρα γιατί δεν τα έβγαζες στον κολλητό σου στον καναπέ; Ήταν ανάγκη να τα πεις δημοσίως;”. Δεν είμαι εγώ αυτό. Δηλαδή δεν μου άρεσα μετά».

«Ήταν άμυνα»

«Δεν το παίρνω πίσω. Γιατί πολλοί λένε: “Γύρισες την μπιφτέκα τώρα;”. Όχι. Ο σοφός άνθρωπος… Δηλαδή γιατί μεγαλώνουμε; Γιατί ζούμε; Ο σοφός άνθρωπος πρέπει να κοιτάει πίσω και να αναθεωρεί. Και να λέει: “Ύστερα από 20 χρόνια θα το έκανες;”. Ωραία, ναι, ήταν άμυνα», πρόσθεσε.

Ακόμα, η ερμηνεύτρια είπε ότι: «Σε ένα βραβείο Αρίων που είχα πάρει, την είχαν ρωτήσει πώς αισθάνθηκε που δεν πήρε κάποιο βραβείο, και απάντησε: “Μα εγώ δεν είμαι σαν την Πέγκυ Ζήνα και την Δέσποινα Βανδή, που το μόνο που τους νοιάζει είναι να χορεύει ο κόσμος πάνω στο τραπέζι”. Είχα θιχτεί από αυτό και απάντησα. Τι ήθελα και απάντησα; Δεν μου άρεσε. Σήμερα δεν θα το έκανα. Είχα ακούσει μετά και τον μπαμπά της, κάπου είχε βγει και με έβριζε. Μπαμπάς μωρέ. Και εγώ θα το έκανα για την Ηλέκτρα μου».