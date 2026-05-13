Το Λιμεναρχείο Πειραιά εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – «Ντελίβερι» στα νησιά του Αιγαίου

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Cosco λιμάνι Πειραιά
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν οδηγήθηκαν στον ανακριτή Πειραιά, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τους ελέγχους του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο επιβατικό λιμάνι, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω της ακτοπλοΐας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ένας 42χρονος αλλοδαπός υπήκοος Φιλιππίνων εντοπίστηκε κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τη Ρόδο, με ποσότητα 0,2 γραμμαρίων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, ακολούθησε έρευνα, και στην κατοχή του εντοπίστηκε επιπλέον αυτοσχέδια συσκευασία, άλλων 6 γραμμαρίων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ οι λιμενικοί βρήκαν επίσης κινητό τηλέφωνο και αποδείξεις αποστολής ασυνόδευτων δεμάτων προς διάφορα νησιά της χώρας, στοιχείο που – κατά τις Αρχές – δείχνει οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης.

Η έρευνα επεκτάθηκε σε οικία στους Αμπελόκηπους Αττικής, όπου συνελήφθησαν μία 66χρονη γυναίκα υπήκοος Φιλιππίνων και ένας 51χρονος υπήκοος Πακιστάν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχε και η ειδική ομάδα επιχειρήσεων του Λιμενικού, οι Αρχές προχώρησαν σε δυναμική είσοδο, καθώς -σύμφωνα με το Λ.Σ.- δεν υπήρξε συμμόρφωση με τις υποδείξεις για άνοιγμα της πόρτας.

Στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν 19 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, συνολικού μικτού βάρους 8,7 γραμμαρίων, καθώς και πέντε κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 200 ευρώ, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό προϊόν διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σημειώνεται ότι η 66χρονη ήταν γνώριμη των αρχών καθώς παλαιότερα είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ η προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος και οι διαδρομές διακίνησης προς τον νησιωτικό χώρο.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη με ένα ενιαίο εισιτήριο – Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Ε.Ε.

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος
περισσότερα
21:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Με χτύπησαν με ένα ξύλο στο χέρι – Το έβαλα για να μη με χτυπήσουν άλλου» λέει μία εκ των τραυματιών

Φοιτητές που βίωσαν τον τρόμο στα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ ...
18:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Περιστέρι: Μαρτυρίες για την κατάσταση της οικογένειας που ζούσε μέσα στη βρωμιά – Άλλες 2 καταγγελίες στο παρελθόν

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατούσε στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στο Περιστέρι ...
17:44 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κολυδάς: Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας, πού θα σημειωθούν βροχές

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με βροχές, καταιγίδες και...
17:38 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: 17χρονοι έκλεψαν χρυσή αλυσίδα από 13χρονο – O ένας είχε αποδράσει από ίδρυμα

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρυσή αλυσίδα...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media