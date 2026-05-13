Το Λιμεναρχείο Πειραιά εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – «Ντελίβερι» στα νησιά του Αιγαίου

Τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν οδηγήθηκαν στον ανακριτή Πειραιά, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τους ελέγχους του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο επιβατικό λιμάνι, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω της ακτοπλοΐας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ένας 42χρονος αλλοδαπός υπήκοος Φιλιππίνων εντοπίστηκε κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τη Ρόδο, με ποσότητα 0,2 γραμμαρίων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, ακολούθησε έρευνα, και στην κατοχή του εντοπίστηκε επιπλέον αυτοσχέδια συσκευασία, άλλων 6 γραμμαρίων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ οι λιμενικοί βρήκαν επίσης κινητό τηλέφωνο και αποδείξεις αποστολής ασυνόδευτων δεμάτων προς διάφορα νησιά της χώρας, στοιχείο που – κατά τις Αρχές – δείχνει οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης.

Η έρευνα επεκτάθηκε σε οικία στους Αμπελόκηπους Αττικής, όπου συνελήφθησαν μία 66χρονη γυναίκα υπήκοος Φιλιππίνων και ένας 51χρονος υπήκοος Πακιστάν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχε και η ειδική ομάδα επιχειρήσεων του Λιμενικού, οι Αρχές προχώρησαν σε δυναμική είσοδο, καθώς -σύμφωνα με το Λ.Σ.- δεν υπήρξε συμμόρφωση με τις υποδείξεις για άνοιγμα της πόρτας.

Στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν 19 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, συνολικού μικτού βάρους 8,7 γραμμαρίων, καθώς και πέντε κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 200 ευρώ, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό προϊόν διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σημειώνεται ότι η 66χρονη ήταν γνώριμη των αρχών καθώς παλαιότερα είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ η προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος και οι διαδρομές διακίνησης προς τον νησιωτικό χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ