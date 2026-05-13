Λεβαδειακός – ΟΦΗ 3-2: Πήραν το «τρίποντο» οι Βοιωτοί με μυθική ανατροπή – Έβαλαν τρία γκολ από το 90+2 έως το… 100

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ απ’ το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός έδειξε πείσμα κι επιμονή και κατάφερε να «επιστρέψει» απ’ το 0-2 απέναντι στον ΟΦΗ, φτάνοντας στη νίκη με 3-2, έπειτα από μία απίθανη ανατροπή στο φινάλε, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Off 5-8. Λίγες εβδομάδες μετά το διπλό του στο «Λάμπρος Κατσώνης» που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 χάρις στα γκολ των Ανδρούτσου (10’) και Σαλσίδο (37’), όμως ο Λεβαδειακός πέτυχε μία τρομερή ανατροπή με τα γκολ των Οζέγκοβιτς (90’), Νίκα (90’+4’) και Πεντρόζο (90’+10’).

Οι Κρητικοί είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 9’ όταν ο Λοντίγκιν απέκρουσε την προσπάθεια του Σενγκέλια, όμως ένα λεπτό αργότερα ο ΟΦΗ έκανε το 1-0 χάρις σε ένα υπέροχο πλασέ του Ανδρούτσου. Ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 15’ με το πλασέ του Βέρμπιτς που «έβγαλε» εντυπωσιακά ο Χριστογεώργος, ενώ στο 37’ από κόρνερ του Σενγκέλια, ο Σαλσίδο με καρφωτή κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της κρητικής ομάδας (2-0).

Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, ο διαιτητής Κουκούλας με υπόδειξη του VAR απέβαλλε τον Καραχάλιο του ΟΦΗ για μαρκάρισμα πάνω στον Βήχο, με τον ΟΦΗ να μένει με παίκτη λιγότερο για τρίτο σερί παιχνίδι στη Λιβαδειά.

Στο 54’ ο Λεβαδειακός που «μπήκε» δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε γκολ με κοντινό πλασέ του Όζμπολτ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR διότι προηγήθηκε οφσάιντ του Λιάγκα στην πρώτη κεφαλιά. Οι γηπεδούχοι έγιναν πολύ πιο πιεστικοί στη συνέχεια, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε εξαιρετικά τόσο στο σουτ του Μπάλτσι στο 70’, όσο και στο τα-α-τετ με τον Όζμπολτ στο 73’.

Στο 90’ ο Οζέγκοβιτς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή απ’ τον Σενγκέλια, το οποίο «έδειξε» ο διαιτητής Κουκουλάς μετά από κλήση του VAR για on field review. Ο Οζέγκοβιτς εκτέλεσε το πέναλτι, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει, όμως ο Σέρβος με δεύτερη προσπάθεια έκανε το 1-2.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός έφερε το ματς στα όσα με το πλασέ του Νίκα από μακριά, με τον Χριστογεώργο να αιφνιδιάζεται και να μην μπορεί να «σώσει» το 2-2 για την ομάδα της Βοιωτίας. Και στο τέλος ήρθε και το τρίτο γκολ απ’ την κεφαλιά του Πεντρόζο στο 90’+10’ που ολοκλήρωσε μία απίστευτη ανατροπή.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

Κίτρινες: 18’ Τσοκάι, 25 Λιάγκας, 78’ Μανθάτης – 23’ Καραχάλιος, 45’ Σαλσίδο, 55’ Κωστούλας, 65’ Νους, 73’ Πούγγουραςμ 90’ Χριστογεώργος, 90’+6’ Ισέκα

Αποβολές: 44’ Καραχάλιος (απευθείας κόκκινη)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας (76’ Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Τσοκάι (64’ Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (46’ Πεντρόζο), Όζμπολτ (76’ Νίκας), Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς *2’ Γκούμας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (68’ Κανελλόπουλος), Σαλσίδο (46’ Ισεκα).