Λευκάδα: Φωτογραφία με το «βαρέλι» με τα εκρηκτικά που βρέθηκε μέσα στο θαλάσσιο drone – Τα ερωτήματα που θέτει η Ελλάδα στην Ουκρανία

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Λευκάδα, Drone, εκρηκτικά, βαρέλι
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το «βαρέλι» με τα 30 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκε μέσα στο θαλάσσιο drone,  το οποίο εντοπίστηκε «ακυβέρνητο» το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας.

Στο καρέ που έφερε στη δημοσιότητα ο ANT1, φαίνεται ο θάλαμος αποθήκευσης εκρηκτικών που βρισκόταν στο εσωτερικό του θαλάσσιου drones. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πρόκειται για μία εξαιρετικά προσεγμένη κατασκευή. Για τον λόγο αυτό, όταν αυτοί που βρήκαν το drone άνοιξαν την καταπακτή του θεώρησαν ότι το «βαρέλι» ίσως είναι μέρος της μηχανής.

Η κατασκευή περιείχε πάνω από 30 κιλά εκρηκτικής ύλης και εξουδετερώθηκε από ειδικούς πυροτεχνουργούς με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.

Δείτε τη φωτογραφία με το «βαρέλι» με τα εκρηκτικά

Τα ερωτήματα που θέτει η Ελλάδα στην Ουκρανία

Μυστήριο παραμένει το «ποιος χειρίζοταν το θαλάσσιο drone». Το επικρατέστερο σενάριο παραμένει ότι το drone είναι ουκρανικό. Ωστόσο ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, κατά τη διάρκεια του Συμβούλιου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Στο ίδιο μήκος κύματος και το υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «η Αθήνα κατέστησε σαφές στο Κίεβο ότι δεν θα αφήσει αυτήν την υπόθεση και δεν θα ρίξει τους τόνους – όπως θέλουν οι Ουκρανοί- αν δεν μάθουν τον λόγο της παρουσίας του drone στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο».

«Η μεγαλύτερη ανησυχία της Κυβέρνησης είναι αν ένα μη επανδρωμένο σκάφος εκτός ελέγχου διασχίζει το Ιόνιο Πέλαγος λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, τότε μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ερωτήματα που θέτει η Αθήνα είναι τα εξής:

  • Πόσα ακόμα ουκρανικά drones υπάρχουν στη Μεσόγειο και ειδικότερα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ή γύρω από τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο;
  • Ποιος ήταν ο ακριβής στόχος του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα;

