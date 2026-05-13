Οι φυσικοί στα πρόθυρα της «Νέας Φυσικής»: Ανακαλύψεις στο CERN κλονίζουν τα θεμέλια της επιστήμης

Μια σπάνια διάσπαση σωματιδίου που μετρήθηκε στον LHC ενδέχεται να αποτελεί μια από τις ισχυρότερες πρόσφατες ενδείξεις ύπαρξης φυσικής πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο. Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο μοτίβο που εντοπίστηκε σε σπάνιες διασπάσεις μεσονίων B δίνει στους ερευνητές νέους λόγους να υποψιάζονται ότι η “νέα φυσική” ίσως κρύβεται πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο.

Νέα ευρήματα από την έρευνα που διεξάγουμε στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN στη Γενεύη υποδηλώνουν ότι οι επιστήμονες ίσως πλησιάζουν σε αποδείξεις για μια φυσική πέρα από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Εάν επιβεβαιωθούν, αυτά τα σημάδια θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το Καθιερωμένο Πρότυπο, τη θεωρία που καθοδηγεί τη σωματιδιακή φυσική τα τελευταία 50 χρόνια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ορισμένα υποατομικά σωματίδια που παράγονται στον LHC ενδέχεται να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν ταιριάζουν στις προβλέψεις του μοντέλου.

Τα θεμελιώδη σωματίδια είναι οι πιο βασικές γνωστές μονάδες της ύλης. Δεν μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα μέρη. Οι αλληλεπιδράσεις τους διέπονται από τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις:

Τη βαρύτητα, τον ηλεκτρομαγνητισμό, την ασθενή πυρηνική δύναμη και την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Ο LHC είναι ένας τεράστιος επιταχυντής σωματιδίων που στεγάζεται σε μια κυκλική σήραγγα μήκους 27 χιλιομέτρων κάτω από τα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας.

Ο κεντρικός του σκοπός είναι να ελέγξει το Καθιερωμένο Πρότυπο και να αναζητήσει σημεία στα οποία η θεωρία ενδέχεται να αποτυγχάνει. Το Καθιερωμένο Πρότυπο παραμένει η καλύτερη εξήγηση που διαθέτουν οι επιστήμονες για τα θεμελιώδη σωματίδια και τις δυνάμεις, αλλά είναι γνωστό ότι είναι ελλιπές.

Δεν περιλαμβάνει τη βαρύτητα και δεν μπορεί να εξηγήσει τη σκοτεινή ύλη, την αόρατη και ακόμη μη ανιχνεύσιμη μορφή ύλης που θεωρείται ότι αποτελεί περίπου το 25% του σύμπαντος.

Στον LHC, δέσμες πρωτονίων που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις εξαναγκάζονται σε σύγκρουση, σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν ίχνη άγνωστης φυσικής. Τα νέα αποτελέσματα προέρχονται από το LHCb, ένα πείραμα στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων όπου αναλύονται αυτές οι συγκρούσεις.

Το αποτέλεσμα προέρχεται από τη μελέτη της διάσπασης –ενός είδους μετασχηματισμού– υποατομικών σωματιδίων που ονομάζονται μεσόνια B. Ερευνήσαμε πώς αυτά τα μεσόνια B διασπώνται σε άλλα σωματίδια και διαπιστώσαμε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου.

Μια θεωρία υπό πίεση

Το Καθιερωμένο Πρότυπο βασίζεται σε δύο από τις πιο επαναστατικές προόδους της φυσικής του 20ού αιώνα: την κβαντομηχανική και την ειδική σχετικότητα του Αϊνστάιν. Οι φυσικοί μπορούν να συγκρίνουν τις μετρήσεις που γίνονται σε εγκαταστάσεις όπως ο LHC με τις προβλέψεις που βασίζονται στο Καθιερωμένο Πρότυπο, ώστε να ελέγξουν τη θεωρία με αυστηρότητα.

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πως το Καθιερωμένο Πρότυπο είναι ελλιπές, σε περισσότερα από 50 χρόνια όλο και πιο αυστηρών δοκιμών, οι σωματιδιακοί φυσικοί δεν έχουν βρει ακόμη ούτε μια “ρωγμή” στη θεωρία.

Αυτό ισχύει, ενδεχομένως, μέχρι τώρα. Η μέτρησή μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Physical Review Letters, παρουσιάζει μια απόκλιση (tension) τεσσάρων τυπικών αποκλίσεων από τις προσδοκίες του Καθιερωμένου Προτύπου.

Σε πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι, συνυπολογίζοντας τις αβεβαιότητες των πειραματικών αποτελεσμάτων και των θεωρητικών προβλέψεων, υπάρχει μόνο μία στις 16.000 πιθανότητες μια τόσο ακραία τυχαία διακύμανση στα δεδομένα να συνέβαινε εάν το Καθιερωμένο Πρότυπο ήταν σωστό.

Αν και αυτό υπολείπεται του “χρυσού κανόνα” της επιστήμης –αυτού που είναι γνωστό ως “πέντε σίγμα” ή πέντε τυπικές αποκλίσεις (περίπου μία στις 1,7 εκατομμύρια πιθανότητες)– οι ενδείξεις αρχίζουν να συσσωρεύονται. Σε αυτό το πειστικό αφήγημα προστίθενται και τα αποτελέσματα από ένα ανεξάρτητο πείραμα του LHC, το CMS, τα οποία δημοσιεύθηκαν νωρίτερα το 2025.

Αν και τα αποτελέσματα του CMS δεν είναι τόσο ακριβή όσο εκείνα του LHCb, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό, ενισχύοντας την υπόθεση. Τα νέα μας αποτελέσματα προέκυψαν από τη μελέτη ενός συγκεκριμένου είδους διεργασίας, γνωστής ως ηλεκτρασθενής διάσπαση “πιγκουίνος” (penguin decay).

Οι σπάνιες διασπάσεις κάνουν τη δοκιμή πιο αυστηρή

Ο όρος “πιγκουίνος” αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο διάσπασης (μετασχηματισμού) βραχύβιων σωματιδίων. Σε αυτή την περίπτωση, μελετάμε πώς το μεσόνιο B διασπάται σε τέσσερα άλλα υποατομικά σωματίδια — ένα καόνιο, ένα πιόνιο και δύο μυόνια. Με λίγη φαντασία, μπορεί κανείς να οπτικοποιήσει τη διάταξη των εμπλεκόμενων σωματιδίων έτσι ώστε να μοιάζει με πιγκουίνο.

Το κρίσιμο είναι ότι οι μετρήσεις αυτής της διάσπασης μας επιτρέπουν να μελετήσουμε πώς ένας τύπος θεμελιώδους σωματιδίου, το beauty quark (κουάρκ “ομορφιά”), μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα άλλο, το strange quark (παράξενο κουάρκ).

Αυτή η διάσπαση “πιγκουίνος” είναι εξαιρετικά σπάνια στο Καθιερωμένο Πρότυπο: Για κάθε ένα εκατομμύριο μεσόνια B, μόνο ένα θα διασπαστεί με αυτόν τον τρόπο. Αναλύσαμε προσεκτικά τις γωνίες και τις ενέργειες με τις οποίες παράγονται αυτά τα σωματίδια κατά τη διάσπαση και προσδιορίσαμε με ακρίβεια πόσο συχνά συμβαίνει αυτή η διεργασία. Διαπιστώσαμε ότι οι μετρήσεις μας γι’ αυτές τις ποσότητες έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου.

Οι έρευνες ακριβείας σε διασπάσεις όπως αυτή αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του πειράματος LHCb, ήδη από την έναρξή του το 1994. Οι διεργασίες “πιγκουίνος” είναι μοναδικά ευαίσθητες στις επιδράσεις δυνητικά πολύ βαρέων νέων σωματιδίων, τα οποία δεν μπορούν να δημιουργηθούν απευθείας στον LHC.

Τέτοια σωματίδια ενδέχεται να ασκούν μια μετρήσιμη επιρροή σε αυτές τις διασπάσεις, πέρα από τη μικρή συνεισφορά του Καθιερωμένου Προτύπου. Αυτό το είδος έμμεσης παρατήρησης δεν είναι κάτι καινούργιο. Για παράδειγμα, η ραδιενέργεια ανακαλύφθηκε 80 χρόνια πριν θεαθούν απευθείας τα θεμελιώδη σωματίδια που είναι υπεύθυνα γι’ αυτήν (τα μποζόνια W).

Νέα δεδομένα θα ελέγξουν την ανωμαλία

Οι μελέτες μας πάνω σε σπάνιες διεργασίες μάς επιτρέπουν να εξερευνήσουμε πτυχές της φύσης που, σε άλλη περίπτωση, θα γίνονταν προσβάσιμες μόνο με τη χρήση επιταχυντών σωματιδίων που σχεδιάζονται για τη δεκαετία του 2070.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών νέων θεωριών που μπορούν να εξηγήσουν τα ευρήματά μας. Πολλές από αυτές περιλαμβάνουν νέα σωματίδια που ονομάζονται “λεπτοκουάρκ” (leptoquarks) και ενώνουν τους δύο διαφορετικούς τύπους ύλης: τα “λεπτόνια” και τα “κουάρκ”.

Άλλες πιθανές θεωρίες περιλαμβάνουν σωματίδια που αποτελούν βαρύτερα ανάλογα εκείνων που έχουν ήδη βρεθεί στο Καθιερωμένο Πρότυπο. Τα νέα αποτελέσματα περιορίζουν τη μορφή αυτών των μοντέλων και θα καθοδηγήσουν τις μελλοντικές αναζητήσεις γι’ αυτά.

Παρά τον ενθουσιασμό μας, παραμένουν ανοιχτά θεωρητικά ερωτήματα που μας εμποδίζουν να ισχυριστούμε οριστικά ότι έχει παρατηρηθεί φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο. Το πιο σοβαρό ερώτημα προκύπτει από τους λεγόμενους “γοητευτικούς πιγκουίνους” (charming penguins), ένα σύνολο διεργασιών που υπάρχουν στο Καθιερωμένο Πρότυπο, των οποίων η συνεισφορά είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί.

Πρόσφατες εκτιμήσεις γι’ αυτούς τους “γοητευτικούς πιγκουίνους” υποδηλώνουν ότι οι επιδράσεις τους δεν είναι αρκετά μεγάλες ώστε να εξηγήσουν τα δεδομένα μας. Επιπλέον, ο συνδυασμός ενός θεωρητικού μοντέλου και πειραματικών δεδομένων από το LHCb υποδηλώνει ότι οι “γοητευτικοί πιγκουίνοι” (και, κατά συνέπεια, το Καθιερωμένο Πρότυπο) δυσκολεύονται να εξηγήσουν τα ανώμαλα αποτελέσματα.

Νέα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί θα μας επιτρέψουν να επιβεβαιώσουμε την κατάσταση τα επόμενα χρόνια: στην τρέχουσα εργασία μας, μελετήσαμε περίπου 650 δισεκατομμύρια διασπάσεις μεσονίων B που καταγράφηκαν μεταξύ 2011 και 2018 για να εντοπίσουμε αυτές τις διασπάσεις “πιγκουίνος”.

Έκτοτε, το πείραμα LHCb έχει καταγράψει τρεις φορές περισσότερα μεσόνια B. Περαιτέρω πρόοδοι σχεδιάζονται για τη δεκαετία του 2030, ώστε να αξιοποιηθούν οι μελλοντικές αναβαθμίσεις του LHC και να συγκεντρωθεί ένα σύνολο δεδομένων 15 φορές μεγαλύτερο.

Αυτό το τελικό βήμα θα επιτρέψει τη διατύπωση οριστικών ισχυρισμών, ξεκλειδώνοντας ενδεχομένως μια νέα κατανόηση για το πώς λειτουργεί το σύμπαν στο πιο θεμελιώδες επίπεδο.