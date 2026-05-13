Η «Κυρία του Lexden» έρχεται στο φως: Μια σπάνια ρωμαϊκή ταφή ανακαλύφθηκε σε πρώην νοσοκομείο

Κάτω από τα θεμέλια ενός παλιού νοσοκομείου στο Κόλτσεστερ, η γη φύλαγε για αιώνες ένα σπάνιο μυστικό που ανατρέπει τα δεδομένα της τοπικής ιστορίας.

Η τυχαία αποκάλυψη του τάφου μιας νεαρής αριστοκράτισσας προσφέρει μια μοναδική ματιά στην πολυτελή ζωή και τα ταφικά έθιμα της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου.

Η ανακάλυψη μιας υστερορωμαϊκής ταφής κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε ένα πρώην νοσοκομείο χαρακτηρίστηκε “εκπληκτική” από έναν αρχαιολόγο.

Η γυναίκα, που πιστεύεται ότι ήταν υψηλής κοινωνικής θέσης, βρέθηκε θαμμένη σε ένα διακοσμημένο μολύβδινο φέρετρο στον χώρο του πρώην νοσοκομείου Essex County.

Ο Adam Wightman, από το Αρχαιολογικό Καταπίστευμα του Κόλτσεστερ (Colchester Archaeological Trust), δήλωσε:

“Πρόκειται για μία από τις πιο συναρπαστικές ρωμαϊκές ταφές πάνω στις οποίες έχουμε εργαστεί στο Κόλτσεστερ τα τελευταία χρόνια”.

Λιβάνι, Γαγάτης και Εξωτικές Ρητίνες: Η ιεροτελεστία μιας “πολυαγαπημένης” αριστοκράτισσας

Με το προσωνύμιο “Η Κυρία του Lexden”, το φέρετρο και τα λείψανά της πρόκειται να εκτεθούν το Σάββατο στο κέντρο επισκεπτών Roman Circus της πόλης. Τα λείψανα συνοδεύονταν από φουρκέτες από γαγάτη και σπάνια γυάλινα φιαλίδια.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα ήταν στα τέλη της δεκαετίας των 20 ή στις αρχές των 30 και ενδέχεται να είχε μεγαλώσει στο Κόλτσεστερ. Οι μελέτες τους υπέδειξαν ότι η ταφή της είχε οργανωθεί με μεγάλη προσοχή. Η ανάλυση υπολειμμάτων εντόπισε λιβάνι και γύψο στο εσωτερικό του φέρετρου, καθώς και εξωτικές ρητίνες σε ένα από τα γυάλινα σκεύη, προσφέροντας μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η προετοιμασία της σορού μετά τον θάνατο.

Από τη Ρωμαϊκή Οδό στις Σύγχρονες Κατοικίες: Η ιστορία που “ζωντανεύει” κάτω από τα θεμέλια

Ο Wightman, διευθυντής αρχαιολογίας του ιδρύματος, δήλωσε: “Το διακοσμημένο φέρετρο είναι από μόνο του ένα πανέμορφο αντικείμενο. Όμως, είναι ο συνδυασμός του φέρετρου, των κτερισμάτων και των επιστημονικών στοιχείων που καθιστά αυτή την ταφή τόσο καθηλωτική”.

Η ταφή βρέθηκε κατά τη διάρκεια των τελικών σταδίων των ανασκαφικών εργασιών στο πρώην νοσοκομείο, όπου πρόκειται να ανεγερθούν 120 κατοικίες. Ένα τμήμα ρωμαϊκού δρόμου είχε επίσης ανακαλυφθεί στην ίδια τοποθεσία, στην οδό Lexden, το 2021. Οι επισκέπτες της νέας έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν τι αποκάλυψε η επιστημονική ανάλυση για τη ζωή της.

Ο Robert Masefield, διευθυντής αρχαιολογίας στην Tetra Tech Consulting Ltd, δήλωσε ότι ήταν το “πιο εντυπωσιακό” εύρημα που είχε δει ποτέ σε δεκαετίες ανασκαφών σε ρωμαϊκά νεκροταφεία.

“Η νεαρή γυναίκα ήταν ξεκάθαρα πολυαγαπημένη από την οικογένειά της και την κοινότητά της”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η έκθεση θα διαρκέσει έναν χρόνο.