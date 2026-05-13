Fuel Pass: Εντάχθηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατ. δικαιούχοι – Συνολικό ποσό ενίσχυσης 113 εκατ. ευρώ

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

βενζίνη
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η νέα διεθνής ενεργειακή αναταραχή οδήγησαν την κυβέρνηση να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Fuel Pass III, επιχειρώντας να ανακόψει τις πιέσεις πριν αυτές μεταφερθούν στην αγορά και στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο απολογισμός του προγράμματος δείχνει ότι συνολικά, 2.559.592 δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass III, με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να φτάνει τα 113.085.905 ευρώ. Από αυτούς, 1.597.127 επέλεξαν την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνοντας συνολικά 65.102.285 ευρώ, ενώ 962.465 δικαιούχοι προτίμησαν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας διατέθηκαν 47.983.620 ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος είχαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τους υπουργούς Δημήτρη Παπαστεργίου και Κυριάκο Πιερρακάκη να συντονίζουν την εφαρμογή του μέτρου, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, στη διαφάνεια και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Ο διπλός στόχος του μέτρου

Ο βασικός στόχος του μέτρου ήταν διπλός: αφενός να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε μια περίοδο αυξημένου ενεργειακού κόστους και αφετέρου να αποφευχθεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ που θα επηρέαζε συνολικά την οικονομία και θα δημιουργούσε πιέσεις στις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Το Fuel Pass III λειτούργησε έτσι ως εργαλείο άμεσης παρέμβασης σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε αποκτηθεί από τα αντίστοιχα μέτρα της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε προκαλέσει εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας.

Το πρόγραμμα διατήρησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στοχευμένα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο η ενίσχυση να κατευθυνθεί κυρίως σε νοικοκυριά που επηρεάζονταν περισσότερο από τις αυξήσεις στο κόστος μετακίνησης. Το εισοδηματικό όριο είχε οριστεί στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώθηκε στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις ανά παιδί.

Η ενίσχυση διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, η επιδότηση ανήλθε σε 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ενώ για τις νησιωτικές περιοχές τα ποσά αυξήθηκαν στα 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, τα ποσά κυμάνθηκαν από 25 έως 35 ευρώ.

Το στοιχείο που ξεχώρισε στο Fuel Pass III ήταν η διευρυμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, η κάρτα δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην αγορά καυσίμων, αλλά μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί, ενισχύοντας την ευελιξία των δικαιούχων και προσαρμόζοντας το μέτρο στις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης. Το υπόλοιπο της κάρτας θα παραμείνει διαθέσιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών

