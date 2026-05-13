Υψηλή χοληστερίνη: Οι ασκήσεις των 2 λεπτών που προτείνει γιατρός για την μείωσή της

Η υψηλή χοληστερίνη θεωρείται ένας «σιωπηλός» κίνδυνος για τον οργανισμό, αφού συνήθως δεν εμφανίζει προειδοποιητικά σημάδια, ενώ μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι ειδικοί τονίζουν πως ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν σημαντικό όφελος για την υγεία. Σύμφωνα μάλιστα με έναν γιατρό, μια πολύ απλή συνήθεια που απαιτεί μόλις δύο λεπτά την ημέρα ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση της χοληστερίνης και στην ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας.

Γιατρός αποκαλύπτει ότι μία συνήθεια διάρκειας 2 λεπτών μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της χοληστερίνης

Η υπερχοληστερολαιμία (υψηλή χοληστερίνη) αποτελεί σοβαρό ζήτημα υγείας, καθώς συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Εμφανίζεται όταν υπάρχει υπερβολική ποσότητα χοληστερόλης – μιας λιπαρής ουσίας – στην κυκλοφορία του αίματος. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει αποφράξεις στις αρτηρίες και να αυξήσει κατακόρυφα τον κίνδυνο επειγόντων ιατρικών περιστατικών.

Ένας γιατρός αποκάλυψε ότι μια απλή συνήθεια μόλις δύο λεπτών την ημέρα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χοληστερίνης, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η δύναμη της «σύντομης» άσκησης

Αν και η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο, η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας είναι εξίσου σημαντική. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να αφιερώνετε ώρες στο γυμναστήριο. Ο Dr. Suraj Kukadia, γνωστός στα social media ως Dr. Sooj, εξήγησε ότι ακόμα και δύο λεπτά άσκησης σε τακτά διαστήματα είναι ευεργετικά. «Η άσκηση βοηθά στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης, με τη διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) να έχει τις περισσότερες αποδείξεις υπέρ της», αναφέρει ο γιατρός.

Για όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν έντονα προγράμματα, ο γιατρός προτείνει απλές λύσεις που διαρκούν μόλις 2 λεπτά:

Star jumps (αναπηδήσεις με έκταση χεριών/ποδιών).

Push-ups (κάμψεις).

Ανέβασμα σκάλας (περίπου 20 φορές).

Αυτές οι μικρές «ενέσεις» δραστηριότητας βελτιώνουν την αντοχή και βοηθούν στην πτώση της χοληστερίνης.

Οι συστάσεις των ειδικών και τα επιστημονικά δεδομένα

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) συνιστά τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση την εβδομάδα. Μερικές εξαιρετικές επιλογές για ξεκίνημα είναι:

Γρήγορο περπάτημα (τόσο ώστε να αυξηθούν οι παλμοί)

Κολύμβηση

Ποδηλασία

Πώς η άσκηση «καθαρίζει» το αίμα

Σύμφωνα με μελέτη στο Journal of Heart and Circulatory Physiology, η φυσική δραστηριότητα διεγείρει το σώμα να μεταφέρει την «κακή» χοληστερόλη στο ήπαρ, από όπου και αποβάλλεται.

Επιπλέον, έρευνα του British Heart Foundation (BHF) από το 2024 έδειξε ότι όσο πιο δραστήριοι είμαστε, τόσο περισσότερο κορεσμένο λίπος χρησιμοποιούν οι μύες μας για ενέργεια. Αυτό σημαίνει λιγότερο λίπος να κυκλοφορεί στο αίμα, εμποδίζοντας τον σχηματισμό λιπωδών πλακών στα τοιχώματα των αρτηριών.

Ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα χοληστερίνης

Γενικά, τα υγιή επίπεδα συνολικής χοληστερόλης θεωρούνται τα κάτω από 5mmol/L, ενώ η non-HDL χοληστερόλη (η «κακή») θα πρέπει ιδανικά να είναι κάτω από 4mmol/L.

Προσοχή: Εάν ανησυχείτε για τα επίπεδά χοληστερίνης στον οργανισμό σας, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για μια εξέταση αίματος και εξατομικευμένες συμβουλές.