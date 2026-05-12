Ύπνος: Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε μπρούμυτα – Η προειδοποίηση γιατρού για μια επώδυνη πάθηση

Ο τρόπος που κοιμόμαστε μπορεί να επηρεάσει περισσότερο την υγεία μας απ’ όσο νομίζουμε. Αν και για πολλούς ο ύπνος μπρούμυτα φαίνεται άνετος ή βοηθητικός στο ροχαλητό, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η στάση μπορεί να επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη, να επηρεάσει την επιδερμίδα και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει ακόμη και επώδυνες φλεγμονώδεις καταστάσεις στο θώρακα.

Ειδικοί εξηγούν γιατί αυτή η συνήθεια ίσως δεν είναι τόσο «αθώα» όσο φαίνεται και ποιες εναλλακτικές στάσεις θεωρούνται πιο ασφαλείς για έναν ποιοτικό και υγιή ύπνο.

Ύπνος μπρούμυτα: Οι πιθανοί κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Πολλοί επιλέγουν να κοιμούνται μπρούμυτα για να μειώσουν το ροχαλητό ή απλώς επειδή τους φαίνεται αναπαυτικό. Ωστόσο, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Dr. Suraj Kukadia εξήγησε γιατί πρέπει να αποφεύγετε αυτή τη στάση – όσο άνετη κι αν σας φαίνεται. Αυτή η θέση, γνωστή και ως «ελεύθερη πτώση» (freefall), ασκεί επιπλέον πίεση στη σπονδυλική στήλη, προκαλώντας δυσφορία και πόνους το πρωί. Όμως, οι κίνδυνοι δεν σταματούν εκεί.

Ο Dr. Kukadia αναφέρθηκε στην πάθηση σχολιάζοντας ένα βίντεο μιας άλλης influencer, η οποία βρέθηκε στα επείγοντα με έντονους πόνους στο στήθος. «Ευτυχώς, δεν προέρχεται κάθε πόνος στο στήθος από την καρδιά. Η συγκεκριμένη κοπέλα διαγνώστηκε με κοστοχονδρίτιδα».

Τι είναι η κοστοχονδρίτιδα

Η κοστοχονδρίτιδα είναι μια φλεγμονή του χόνδρου που συνδέει τα πλευρά με το στέρνο (το οστό που βρίσκεται στο κέντρο του θώρακα). Μιλώντας για την πάθηση, ο γιατρός ανέφερε: «Πρόκειται για την περίπτωση όπου ο χόνδρος που συνδέει τις πλευρές σας με το στέρνο ερεθίζεται και παρουσιάζει φλεγμονή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έναν οξύ, διαπεραστικό πόνο στο στήθος».

Ο ειδικός πρόσθεσε, επίσης, ότι ο πόνος συνήθως επιδεινώνεται όταν:

Πιέζετε το στήθος σας.

Στρίβετε το σώμα σας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παίρνετε βαθιές αναπλάσεις (καθώς οι πλευρές διαστέλλονται).

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η κοστοχονδρίτιδα είναι «φλεγμονή του χόνδρου που συνδέει μια πλευρά με το οστό του θώρακα, το οποίο ονομάζεται στέρνο». «Ο πόνος που προκαλείται από την κοστοχονδρίτιδα μπορεί να μοιάζει με αυτόν ενός εμφράγματος ή άλλων καρδιακών παθήσεων. Η πάθηση επηρεάζει συχνότερα τις πάνω πλευρές στην αριστερή πλευρά του σώματος».

Ο πόνος είναι συνήθως πιο έντονος στο σημείο όπου ο χόνδρος της πλευράς ενώνεται με το στέρνο, αν και μπορεί να εμφανιστεί και στο σημείο σύνδεσης του χόνδρου με την ίδια την πλευρά. Παρόλο που τα συμπτώματα είναι σαφή, τα ακριβή αίτια παραμένουν συχνά αδιευκρίνιστα.

Γιατί ο ύπνος μπρούμυτα μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία σας

Ο Dr. Kukadia εξηγεί τους κινδύνους που εγκυμονεί η στάση ύπνου μπρούμυτα (στο στομάχι). Σύμφωνα με τον γιατρό, ο ύπνος σε αυτή τη θέση μπορεί να προκαλέσει κοστοχονδρίτιδα, καθώς ο θώρακας πιέζεται για ώρες. Αυτή η συνεχής πίεση μπορεί να ερεθίσει τις αρθρώσεις μεταξύ των πλευρών και του χόνδρου.

«Αυτές ονομάζονται πλευροχονδρικές αρθρώσεις. Αν προσθέσουμε την κακή στάση σώματος και την ανύψωση βαρών κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχουμε τη “συνταγή” για την εμφάνιση κοστοχονδρίτιδας», αναφέρει ο Dr. Kukadia.

Θεραπεία και ανακούφιση

Ευτυχώς για όσους προτιμούν αυτή τη θέση ύπνου, η αντιμετώπιση είναι συνήθως απλή. Επικεντρώνεται στα εξής:

Ανάπαυση και αποφυγή πίεσης στο στήθος.

Χρήση αντιφλεγμονωδών (εφόσον κριθεί σκόπιμο από γιατρό).

Ήπιες διατάσεις του θωρακικού τοιχώματος.

Επιπτώσεις στην ψυχολογία και την εμφάνιση

Πέρα από την κοστοχονδρίτιδα, έρευνα της SoakandSleep αναφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία για την ψυχολογία των ατόμων ανάλογα με τη στάση ύπνου τους:

Όσοι κοιμούνται μπρούμυτα τείνουν να είναι πιο κοινωνικοί και εξωστρεφείς.

Ωστόσο, μπορεί να εμφανίζουν περισσότερο άγχος ή ψυχαναγκαστικές τάσεις σε σύγκριση με άλλους.

Επιπλέον, ο ύπνος με το πρόσωπο στο μαξιλάρι μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες ρυτίδες, λόγω της παρατεταμένης πίεσης στο δέρμα. Ξεχάστε, λοιπόν, τον όρο “beauty sleep” αν κοιμάστε έτσι.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα του ύπνου μπρούμυτα;

Για όσους ροχαλίζουν, ο ύπνος μπρούμυτα μπορεί να βοηθήσει, καθώς εμποδίζει τη γλώσσα να πέφτει προς τα πίσω, διατηρώντας τους αεραγωγούς ανοιχτούς.

Ποια είναι η καλύτερη θέση ύπνου για την υγεία

Σύμφωνα με το Sleep Foundation, οι πιο υγιεινές στάσεις ύπνου είναι στο πλάι ή ανάσκελα, καθώς εξασφαλίζουν την καλύτερη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

Ύπνος στο πλάι (ειδικά στην αριστερή πλευρά): Θεωρείται ιδανικός για τη μείωση της παλινδρόμησης οξέος, την ανακούφιση από τον πόνο στην πλάτη και τον περιορισμό της υπνικής άπνοιας.

Ύπνος ανάσκελα: Προσφέρει την κορυφαία ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και επιτρέπει τη μυϊκή αποκατάσταση.

Αν και ο ύπνος μπρούμυτα βοηθά στο ροχαλητό, οι επιπτώσεις στις αρθρώσεις και το δέρμα καθιστούν τις άλλες θέσεις προτιμότερες για τη μακροχρόνια υγεία σας.