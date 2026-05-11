Χανταϊός: «Δεν παρουσιάζει σύμπτωμα, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση» – Το ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για την υγεία του 70χρονου

Εύη Κατσώλη

Υγεία

Αττικόν
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε το νοσοκομείο Αττικόν για την υγεία του 70χρονου Έλληνα που διακομίσθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά, καθώς βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με αυτό, ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση.

Αναλυτικά:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ με νοσηλευτές-Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στις 12 Μαΐου

Ψυχίατρος του UCL προειδοποιεί για την άνοια: 6 αλλαγές στην προσωπικότητα που μπορεί να είναι τα πρώτα συμπτώματα

Φοροδιαφυγή: Έρχονται νέοι τύποι φοροελέγχων από την ΑΑΔΕ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα
περισσότερα
06:00 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Υπογλυκαιμία: Τα ύπουλα σημάδια του χαμηλού σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με ειδικούς

Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα είναι μια κατάσταση που συχνά περνά απαρατήρητη, μέχρι να εμφανιστο...
22:00 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ύπνος: Η τροφή που βοηθά να κοιμάστε καλά και προστατεύει την καρδιά, σύμφωνα με ειδικούς

Ο ποιοτικός ύπνος και η καλή καρδιαγγειακή υγεία συνδέονται στενά με τις καθημερινές διατροφικ...
06:00 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Μυϊκή υγεία: Πώς τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα βλάπτουν το σώμα, σύμφωνα με μελέτη

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδ...
22:00 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ύπνος: Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάστε για να ξεκουράζεται σωστά ο εγκέφαλος σας, σύμφωνα με ειδικούς

Ο ύπνος δεν αποτελεί απλώς μια καθημερινή ανάγκη ξεκούρασης, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα γ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media