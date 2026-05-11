Χανταϊός: «Δεν παρουσιάζει σύμπτωμα, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση» – Το ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για την υγεία του 70χρονου

Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε το νοσοκομείο Αττικόν για την υγεία του 70χρονου Έλληνα που διακομίσθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά, καθώς βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με αυτό, ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση.

Αναλυτικά:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».