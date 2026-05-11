Περσικός Κόλπος: Το ελληνόκτητο τάνκερ «Agios Fanourios I» διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ μέσω της ιρανικής διαδρομής

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Το υπό σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο «Agios Fanourios I», ένα πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου πολύ μεγάλης χωρητικότητας (VLCC), διέσχισε χθες τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας την καθορισμένη διαδρομή του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είναι φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο και έχει προορισμό το Βιετνάμ, φέρεται να ολοκλήρωσε τη διέλευση.


Προηγουμένως είχαν υπάρξει αναφορές ότι το πλοίο επιχείρησε να περάσει απενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού (trackers), προκειμένου να αποφύγει πιθανές ιρανικές επιθέσεις.


Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το δεξαμενόπλοιο είχε αποτύχει να διασχίσει τα Στενά σε τουλάχιστον δύο προηγούμενες προσπάθειες, από τότε που ολοκλήρωσε τη φόρτωση αργού πετρελαίου τύπου «Basrah Medium» στις 17 Απριλίου.

Η εταιρεία Eastern Mediterranean Maritime, η οποία διαχειρίζεται το Agios Fanourios I, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

