Περσικός Κόλπος: Το ελληνόκτητο τάνκερ «Agios Fanourios I» διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ μέσω της ιρανικής διαδρομής

Το υπό σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο «Agios Fanourios I», ένα πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου πολύ μεγάλης χωρητικότητας (VLCC), διέσχισε χθες τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας την καθορισμένη διαδρομή του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είναι φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο και έχει προορισμό το Βιετνάμ, φέρεται να ολοκλήρωσε τη διέλευση.

Iran Facilitates Safe Passage of Another VLCC Through Strait of Hormuz An Iraqi crude oil-laden Very Large Crude Carrier (VLCC), the AGOIS FANOURIOS I, successfully transited the Strait of Hormuz via Iran’s designated maritime route on Sunday. pic.twitter.com/dKFNDZfNfS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 11, 2026



Προηγουμένως είχαν υπάρξει αναφορές ότι το πλοίο επιχείρησε να περάσει απενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού (trackers), προκειμένου να αποφύγει πιθανές ιρανικές επιθέσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το δεξαμενόπλοιο είχε αποτύχει να διασχίσει τα Στενά σε τουλάχιστον δύο προηγούμενες προσπάθειες, από τότε που ολοκλήρωσε τη φόρτωση αργού πετρελαίου τύπου «Basrah Medium» στις 17 Απριλίου.

Η εταιρεία Eastern Mediterranean Maritime, η οποία διαχειρίζεται το Agios Fanourios I, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.