Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Φωτόπουλος, σε ηλικία 98 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, με την οποία εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει τα εξής:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστο Φωτόπουλο.

Γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».