Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικων – Τους πρότεινε ανήθικες πράξεις

Στη σύλληψη ενός 48χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικων προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (9/5) οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, ο 48χρονος φέρεται να πλησίασε δύο ανήλικους, 13 και 14 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν σε πάρκο και να απευθύνθηκε σε αυτούς με φράσεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, προτείνοντας τους ανήθικες πράξεις.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 48χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία. Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.