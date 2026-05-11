Συγκλονιστικό βίντεο: Διάσωση γυναίκας που κρεμόταν από ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη – «Σε κρατάω, εμπιστεύσου με»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

διάσωση γυναίκας ουρανοξύστη
Ένα καθηλωτικό βίντεο κατέγραψε τις δραματικές στιγμές της διάσωσης μιας γυναίκας, η οποία καθόταν στην άκρη της οροφής ενός ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD) κλήθηκαν στο κτίριο «Avalon Willoughby Square» στο κέντρο του Μπρούκλιν περίπου στις 1:30 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, έπειτα από αναφορές για μια γυναίκα, σε κατάσταση απόγνωσης, που κρεμόταν από την κορυφή του πανύψηλου κτιρίου.

Αφού ανέβηκαν τρέχοντας στον ουρανοξύστη των 58 ορόφων, ένας άνδρας και μια γυναίκα αστυνομικός εντόπισαν τη συναισθηματικά φορτισμένη 41χρονη γυναίκα στο περβάζι και άρχισαν αμέσως να της μιλούν για να την αποτρέψουν.

Ο διάλογος που κόβει την ανάσα

«Κυρία μου; Γεια σας κυρία μου. Μην το κάνετε, παρακαλώ μην το κάνετε, κυρία μου», είπε ο άνδρας αστυνομικός στη γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται στο βίντεο.

Η 41χρονη ακούγεται να ξεσπά σε λυγμούς. «Πείτε στη μαμά και στον μπαμπά μου ότι τους αγαπώ», είπε, ενώ το φόρεμά της ανέμιζε στον αέρα.

«Παρακαλώ μην το κάνετε, νοιαζόμαστε για εσάς», απάντησε αμέσως ο αστυνομικός. «Ακούστε, νοιαζόμαστε για εσάς, δεν θέλουμε να δούμε να πληγώνετε τον εαυτό σας, εντάξει;».

Αφού η γυναίκα έδωσε την άδεια στον αστυνομικό να την πλησιάσει, εκείνος έσπευσε κοντά της, της έπιασε το χέρι και της είπε: «Ακούστε, νοιαζόμαστε για εσάς. Δεν θέλουμε να πληγώσετε τον εαυτό σας, εντάξει;».

«Ακούστε, ό,τι κι αν περνάτε, μπορούμε να το διορθώσουμε. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, εντάξει;» πρόσθεσε.


Η γυναίκα κράτησε σφιχτά τα χέρια του αστυνομικού και ψιθύρισε: «Πηγαίνετέ με στο νοσοκομείο».

«Ναι, θα σας πάμε στο νοσοκομείο», απάντησε εκείνος.

Σκύβοντας για να την κοιτάξει στα μάτια μέσα από το προστατευτικό πλεξιγκλάς, ο αστυνομικός συνέχισε να την παρηγορεί.

«Είμαι σίγουρος, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλετε εσείς, εντάξει; Οτιδήποτε είναι καλύτερο από αυτό. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ αφήστε με να σας βοηθήσω».

Η παρέμβαση της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών

Στο σημείο έφτασαν μέλη της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών (ESU) με εξοπλισμό διάσωσης.

Ένας διασώστης, δεμένος με σχοινιά, πέρασε πάνω από το ψηλό γυάλινο στηθαίο και πλησίασε τη γυναίκα.

«Γεια, είμαι εδώ τώρα, εντάξει; Ακούστε, είμαι εδώ τώρα, εντάξει; Σου είπα ότι θα σε βοηθούσα, έτσι δεν είναι; Στο είπα αυτό, σωστά;», της είπε καθησυχαστικά.

Καθώς η γυναίκα συνέχιζε να κλαίει κρατώντας το χέρι του αστυνομικού μέσα από ένα κενό στο γυαλί, ο διασώστης της ESU πρόσθεσε: «Άκουσέ με, θα το κάνουμε μαζί αυτό, εντάξει; Μπορούμε να κάτσουμε εδώ για 10 λεπτά, μπορούμε να κάτσουμε εδώ για μισή ώρα».

«Κοίταξέ με στα μάτια, εντάξει; Θέλω να βεβαιωθώ ότι είσαι ασφαλής και ότι είσαι καλά. Όπως είπα, ό,τι κι αν είναι αυτό που μπορεί να περνάς, εντάξει, θέλω να σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω προσωπικά».

Όταν ο διασώστης τη ρώτησε αν μπορούν να επιστρέψουν στην ασφαλή πλευρά, εκείνη απάντησε: «Όχι! Όχι ακόμα».

«Εντάξει, δεν πειράζει. Εϊ, άκου, σε κρατάω… Εμπιστεύσου με, πίστεψέ με, σε κρατάω. Θα το κάνουμε μαζί αυτό», είπε ο διασώστης, προσπαθώντας στη συνέχεια να ελαφρύνει το κλίμα με ένα αστείο.

«Άκου, κοίτα πού βρισκόμαστε. Έχουμε την καλύτερη θέα στην πόλη, έτσι; Και είμαστε εδώ μαζί».

Τελικά, ένας άλλος αστυνομικός τύλιξε τα χέρια του γύρω από την πλάτη της γυναίκας, ενώ ο διασώστης τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια της.

Μια ομάδα αστυνομικών την οδήγησε με ασφάλεια πάνω από το γυάλινο προστατευτικό.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

