Φρίκη στην Κεφαλονιά: Ερευνα για το χάπι του βιασμού

Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Nέα τροπή παίρνει η υπόθεση της άτυχης 19χρονης κοπέλας στην Κεφαλονιά, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τους ειδικούς, έδειξαν ότι η Μυρτώ είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Ομως οι γονείς της επιμένουν ότι η κόρη τους δεν έπαιρνε ναρκωτικά και καταθέτουν νέα αιτήματα προς διερεύνηση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η οικογένεια του θύματος ζήτησε μέσω του δικηγόρου της να γίνουν νέες τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να ερευνηθεί αν κάποιοι χορήγησαν στην άτυχη κοπέλα μια συγκεκριμένη ουσία που την κατέστησε έρμαιο στις ορέξεις τους. Οι πηγές αναφέρουν πως η οικογένεια υποπτεύεται ότι χορηγήθηκε στη 19χρονη η ουσία Gamma-Hydroxybutyrate (GHB), που είναι ευρύτερα γνωστή ως «χάπι του βιασμού». «Ζητάμε να γίνουν περαιτέρω τοξικολογικές εξετάσεις και για άλλες ουσίες που ενδεχομένως κάποιοι έδωσαν στη Μυρτώ για να κάμψουν τις αντιστάσεις της», δηλώνει στην «R» ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Τις υποψίες της οικογένειας ότι κάποιοι ουσιαστικά νάρκωσαν τη Μυρτώ για να την εκμεταλλευτούν το μοιραίο βράδυ ενισχύει η μαρτυρία άλλης κοπέλας, η οποία εμφανίστηκε στους αστυνομικούς και κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ίσως είχε ρίξει στο ποτό της το «χάπι του βιασμού». «Το καλοκαίρι του 2022 είχα μεταβεί μόνη μου στο κατάστημα καφέ μπαρ στο Αργοστόλι πλησίον της κεντρικής πλατείας, ώστε να πιω ένα ποτό, καθώς σε πρόσφατο χρονικό διάστημα είχα χωρίσει από μια μακροχρόνια σχέση. Κατανάλωσα ένα με δύο ποτά. Χωρίς να θυμάμαι τι μου είχε συμβεί, ξύπνησα την επόμενη ημέρα στην οικία μου, με πλήρη αμνησία», περιέγραψε στις Αρχές η 30χρονη. Την επόμενη ημέρα έμαθε από φιλικά της πρόσωπα ότι φιλιόταν με τον πρώην αρσιβαρίστα στο μπαρ, με την ίδια όμως να μη θυμάται το παραμικρό. «Οικεία μου πρόσωπα με πληροφόρησαν ότι, ενώ βρισκόμουν στο μπαρ, με είχε πλησιάσει ένα νεαρό άτομο που λέγεται Β.Γ., τον οποίο απλώς γνώριζα φατσικά, και μετά από μικρό χρονικό διάστημα άρχισα να χορεύω μαζί του και να με φιλάει, πράξεις τις οποίες εγώ ποτέ δεν έκανα. Δεν θυμόμουν το παραμικρό, ούτε πώς πήγα στην οικία μου με το όχημά μου. Επειδή ένιωθα μόνο ζάλη και δεν είχα άλλα συμπτώματα κακουχίας, ούτε χτυπήματα ή άλλα σημάδια κακοποίησης, δεν ανέφερα πουθενά το γεγονός, ούτε καν στους γονείς μου. Ακούγοντας όμως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον θάνατο μιας νεαρής κοπέλας με εμπλεκόμενο τον ανωτέρω, θεώρησα ότι πρέπει να αναφέρω το περιστατικό», κατήγγειλε η 30χρονη.

«Την έμπλεξαν»

Η οικογένεια της Μυρτώς πιστεύει πως η 19χρονη είχε πέσει στα νύχια ενός σκοτεινού κυκλώματος. Κάποιοι την έμπλεξαν για να την εκμεταλλευτούν και να επωφεληθούν οικονομικά, όπως καταγγέλλεται. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου που έχει διαταχθεί θα «φωτίσει» και αυτή την πτυχή της υπόθεσης. Ηδη έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» όλες οι τραπεζικές κινήσεις των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά και με ποια αιτιολογία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις τραπεζικές κινήσεις του 66χρονου, ο οποίος μάλιστα έστειλε 220 ευρώ στη Μυρτώ για να τη βοηθήσει επειδή δεν είχε πού να μείνει, όπως ισχυρίστηκε ότι του είπε. Να σημειωθεί ότι η Μυρτώ δεν είχε δικό της τραπεζικό λογαριασμό, αλλά έναν κοινό με τη μητέρα της και τα χρήματα τα έλαβε τελικά μέσω IRIS. Ο 66χρονος είχε καταθέσει στις Αρχές για το μοιραίο βράδυ και τη συγκεκριμένη συναλλαγή: «Στις 13/4 στις 23:38 δέχθηκα βιντεοκλήση από το τηλέφωνο με προφίλ “Μυρτώ Αργοστόλι” η οποία κράτησε 13 λεπτά και στην οποία η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της… Εγώ της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη ημέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει. Τη ρώτησα να μου πει κάποιο λογαριασμό τράπεζας και μου υπέδειξε να της τα στείλω με IRIS, κάτι το οποίο και έπραξα άμεσα στέλνοντάς της το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ. Τότε διαπίστωσα και το ονοματεπώνυμό της μέσω του δικαιούχου του λογαριασμού, το οποίο δεν γνώριζα προηγουμένως».

Η οικογένεια της 19χρονης ζητά να «τρέξει» και η έρευνα για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για παράδειγμα, άγνωστο παραμένει με ποιον επικοινώνησε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας προκειμένου να βρει τη δεύτερη δόση των ναρκωτικών. Ο ίδιος είπε στην απολογία του: «Αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Μετά έφυγα, πήγα και πήρα και άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι».

Συνομιλίες

Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα. Και σε αυτή την πτυχή της υπόθεσης, σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του 66χρονου. Ο ίδιος είχε περιγράψει στους αστυνομικούς πώς γνωρίστηκε με τη Μυρτώ και τον 23χρονο που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ και επίσης κατηγορείται για την υπόθεση: «Πριν από έναν χρόνο περίπου στην Αθήνα μέσω μιας κοινής μας φίλης, γνώρισα τον Ο.Σ. (23χρονος), ο οποίος μου είχε πει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Αργοστολίου και μέχρι σήμερα είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Στις 5/4/2026 με συμπεριέλαβε σε κοινή συνομιλία στο WhatsApp, στην οποία υπήρχε επιπλέον εκτός του Ο.Σ. και μια γυναίκα με στοιχεία προφίλ “Μυρτώ Αργοστόλι”. Οι συζητήσεις που είχαμε στην ομαδική συνομιλία μας ήταν κοινωνικού χαρακτήρα». Μάλιστα ο 66χρονος κατονόμασε στους αστυνομικούς την κοινή φίλη. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα η οποία έχει παίξει σε ερωτικές ταινίες, ένα στοιχείο που προβλημάτισε περαιτέρω τους ειδικούς που ερευνούν την υπόθεση.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Π. Δρακουλόγκωνας δηλώνει στην «R» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου: «Ζητάμε να συνεχιστεί η ανάκριση και να λάβουμε γνώση του υπόλοιπου υλικού που υπάρχει στη δικογραφία, όπως είναι η άρση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, για να οδηγηθούμε στην αλήθεια. Τι έγινε τις προηγούμενες ώρες αλλά και ημέρες από τον θάνατο της 19χρονης, διότι θεωρούμε ότι παγιδεύτηκε από κάποιους». Τέλος, η οικογένεια ζητά να εξεταστεί καρέ-καρέ όλο το υλικό από όλες τις κάμερες, το οποίο ενδεχομένως να αποκαλύψει νέα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες που η Μυρτώ έχασε τη ζωή της.