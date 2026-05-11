Νίκος Παππάς στη Realnews: «Να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελλου – Τσίπρα»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς καλεί τους δύο άνδρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Ένα τηλεφώνημα ενότητας προς τον Αλέξη Τσίπρα καλεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ο Νίκος Παππάς, σημειώνοντας πως κανείς δεν μπορεί να κερδίσει μόνος του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στέλνει σαφές μήνυμα προς τους συντρόφους που περιμένουν το νεύμα του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας πως φαινόμενα πλειστηριασμού και μεταφοράς εδρών δεν τιμούν κανέναν.

Έχετε ταχθεί από την αρχή υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και στον ΣΥΡΙΖΑ εμμένετε σε αυτό, παρά το γεγονός ότι όλοι οι άλλοι έχουν κλείσει την πόρτα. Μάλιστα, διαμορφώνεται ένα τελείως διαφορετικό τοπίο με τα υπό ίδρυση κόμματα. Μήπως χρειάζεστε αλλαγή στρατηγικής;

Η ανάγκη για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι κοινωνική απαίτηση. Και είναι ο μόνος τρόπος για να φύγουν ο κύριος Μητσοτάκης και η Ν.Δ. από την εξουσία. Ο κόσμος που υποφέρει δεν μας ζητά να μετρήσουμε αποστάσεις, μας ζητά να βρούμε σημείο επαφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο Σωκράτης Φάμελλος, που φέρει πρώτος την ευθύνη, εργάζονται ήδη και θα συνεχίσουν να εργάζονται, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασής μας, για μια ευρεία προοδευτική εκλογική συμμαχία. Και δυνατότητες υπάρχουν και ανταπόκριση. Το «Πράττω» και ο Νίκος Κοτζιάς, μάλιστα, έκαναν το πρώτο βήμα προς εμάς. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε, σε συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου, τις ανιστόρητες και προσβλητικές αναφορές Βασιλειάδη περί «διάλυσης, αυτοδιάλυσης και αναστολής λειτουργίας» των κομμάτων της Αριστεράς, έχει δημιουργήσει μια νέα συνθήκη. Θα πρέπει τώρα να αποφασίσουμε αν οι προοδευτικές δυνάμεις θα προχωρήσουν κατά μόνας ή αν θα συνεργαστούν. Ο καθένας μπορεί να πάρει την απόφασή του. Ο καθένας μας, επίσης, θα κριθεί για τις επιλογές του. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι η στρατηγική του είναι λάθος. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να κερδίσει μόνο του τον Μητσοτάκη. Η στρατηγική του «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν» δεν διαμορφώνει όρους προοδευτικής αλλαγής.

Δηλώσατε ότι είναι η ώρα ο Σωκράτης Φάμελλος να επικοινωνήσει με τον πρώην πρωθυπουργό και να συγκληθούν άμεσα τα όργανα. Εφτασε η στιγμή για ιστορικές αποφάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ;

Επιμένω ότι ήρθε η ώρα να επικοινωνήσουν ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Τσίπρας. Ηρθε η ώρα για ένα τηλεφώνημα ενότητας. Και να καθίσουν μαζί στο τραπέζι με τους Νίκο Κοτζιά, Λούκα Κατσέλη, Πέτρο Κόκκαλη και άλλες προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες του χώρου. Ιστορική είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να πυροδοτεί διαδικασίες ενότητας και συνεργασίας. Αυτό κάναμε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας και φτάσαμε στη νίκη του 2015 και από εκεί στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε και σήμερα. Βεβαίως, δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα γύρω μας. Πρέπει να συνεδριάσουν άμεσα η Πολιτική Γραμματεία και η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα και να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες διαλόγου και συνεργασίας.

Την επόμενη ημέρα της ίδρυσης του κυοφορούμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει αυτόνομα; Αρκετοί από τους συντρόφους σας δείχνουν έτοιμοι να πηδήσουν άμεσα στο νέο καράβι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι ιστορικό και πολιτικό κεφάλαιο της προοδευτικής παράταξης. Διαθέτει θεσμική μνήμη, επεξεργασμένο πρόγραμμα, ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό. Δεν είναι ένας προσωρινός εκλογικός μηχανισμός για να μπαίνει είτε σε λειτουργία είτε σε αναστολή ανάλογα με τους συσχετισμούς. Είναι ο φορέας που γέννησε τη μεγάλη αλλαγή του 2015. Φαινόμενα πλειστηριασμού και μεταφοράς εδρών δεν τιμούν κανέναν. Ούτε την πολιτική ούτε αυτόν που περιφέρει, ούτε αυτόν που υποδέχεται.

Υπάρχουν στελέχη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που φοβούνται ότι οι συνεχείς διεργασίες οδηγούν περισσότερο σε ανακύκλωση προσώπων παρά σε πολιτική ανανέωση. Πώς απαντάτε σε όσους λένε ότι η κοινωνία ζητά κάτι πραγματικά νέο και όχι μια «επανέκδοση» του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ;

Υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια συκοφάντησης του χώρου μας. Ακόμα και αναδρομική. Η παράταξή μας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Το πραγματικά καινούργιο είναι αυτό που απαντά στα προβλήματα του σήμερα και μπορεί να προχωρά και να ανανεώνεται. Για αντι-παράδειγμα θα σας πω ότι η παμπάλαιη και ανατριχιαστική άποψη που απαγορεύει τις αμβλώσεις ήρθε από ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, την κυρία Καρυστιανού. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. λοιπόν, έχει και τον προγραμματικό εξοπλισμό και τη στρατηγική που μπορεί να υπερβεί τον κατακερματισμό. Η κοινωνία ζητά αξιόπιστη πολιτική απάντηση στην καταστροφική διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκεί που υστερούν οι προοδευτικές δυνάμεις είναι η αξιοπιστία ισχύος. Να πείσουν, δηλαδή, ότι μπορούν να κερδίσουν από μόνες τους τη Ν.Δ. και ότι θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τα προγράμματά τους. Μια εκλογική συνεργασία θα δημιουργήσει μια νέα συνθήκη, αυτό που αναζητεί ο κόσμος. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Στη Βουλή μετράμε δεκάδες κοινές πρωτοβουλίες και έχουμε επιφέρει σημαντικά πλήγματα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πιέζουμε ταυτόχρονα στα πεδία της οικονομίας, του κράτους δικαίου, της διαφάνειας. Και σε αντίθεση με όσα «απίστευτα» ακούστηκαν πρόσφατα, η Βουλή είναι, ιστορικά, πεδίο μάχης για την Αριστερά.

Με φόντο τις εσωτερικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία, τη φθορά της κυβέρνησης και τις πιέσεις από κοινωνικά και οικονομικά μέτωπα, βλέπετε πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο;

Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε αποδρομή. Τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, η προσπάθεια κουκουλώματος των ευθυνών στο έγκλημα των Τεμπών, η εντεινόμενη ακρίβεια και η κυβερνητική αδυναμία διαχείρισης όλων αυτών των θεμάτων φέρνουν τις εκλογές πιο κοντά. Η προοδευτική αντιπολίτευση οφείλει να πιέσει περαιτέρω την κυβέρνηση. Προτείναμε την κατάθεση πρότασης μομφής, αλλά το ΠΑΣΟΚ αρνείται ως τώρα. Μπορεί να αναθεωρήσει. Διαφορετικά θα επιβεβαιώσει ότι μέχρι εκεί φτάνει η αντιπολίτευση που μπορεί να ασκήσει. Μια τριήμερη συζήτηση στη Βουλή δεν θα συσπειρώσει την πλειοψηφία. Θα σύρει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του σε απολογία, επί τρεις ημέρες, ενώπιον του Κοινοβουλίου και του λαού, κάτι που οι ίδιοι τρέμουν.

Ήδη οι πολίτες έχουν καταλάβει στην τσέπη τους τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία φαίνονται σε ενέργεια, ακρίβεια και τουρισμό. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις;

Οι επιπτώσεις του πολέμου δεν έχουν φανεί ακόμα στην ολότητά τους. Οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών χαμηλώνουν τον πήχυ της ανάπτυξης και απογειώνουν τον πληθωρισμό. Με το «βλέποντας και κάνοντας» του κυρίου Μητσοτάκη θα ζήσουμε ό,τι ζήσαμε με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και, ενδεχομένως, ακόμα χειρότερα. Μπορεί το οικονομικό επιτελείο και ο κύριος Μητσοτάκης να επιχειρούν να παρουσιάσουν τον νέο δημοσιονομικό κανόνα ως απόλυτο «κόφτη», αυτό όμως δεν ισχύει. Υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το 2025, το υπερπλεόνασμα ξεπέρασε τα 6 δισ. Το δε «μαξιλάρι» αγγίζει τα 40 δισ. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έκτακτες δαπάνες, όπως κάνουν άλλες χώρες, αξιοποιώντας έκτακτα έσοδα, για παράδειγμα τα αυξημένα -λόγω ακρίβειας- έσοδα από τους έμμεσους φόρους. Μπορεί, δηλαδή, να πάρει τώρα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανακούφιση των νοικοκυριών. Εμείς προτείνουμε, μεταξύ άλλων, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ΕΦΚ στα καύσιμα, με φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των ενεργειακών ομίλων. Τι επιλέγει, όμως, να κάνει η Ν.Δ. με το υπερπλεόνασμα; Να αποπληρώσει πρόωρα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, τα οποία έχουν επιτόκια περί του 1,5% όταν η χώρα δανείζεται αυτή τη στιγμή με 3,8%. Υπάρχει δυνατότητα και για μόνιμα μέτρα αν υπάρξουν μόνιμες παρεμβάσεις, όπως η επιβολή εισφορών στους τομείς που προανέφερα και η αύξηση της φορολογίας για τα μερίσματα. Το κάνουν και άλλες χώρες. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην κοινωνία και στην οικονομία. Ηρθε η ώρα να ηττηθεί. Και θα ηττηθεί μόνο αν διαμορφωθεί ένας πειστικός, ενωτικός και προγραμματικά επεξεργασμένος προοδευτικός πόλος.