Αρχαιολογική «βόμβα» στην Άνδρο: Εντοπίστηκε το «οπλοστάσιο» των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πίσω από τη γαλήνια εικόνα της σημερινής Άνδρου κρύβεται ένα έντονο στρατιωτικό παρελθόν, γεμάτο από τη λάμψη των όπλων και τη φωτιά των εργαστηρίων.

Νέα αρχαιολογικά δεδομένα έρχονται να φωτίσουν τον ρόλο του νησιού ως ένα από τα κρισιμότερα “οπλοστάσια” του Αιγαίου κατά τους ταραγμένους χρόνους που ακολούθησαν τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μέσα από την ανάλυση αρχαίων καταλοίπων, οι επιστήμονες ανασυνθέτουν σήμερα την εικόνα μιας πόλης που δούλευε πυρετωδώς για να εξοπλίσει τους στρατούς των Μακεδόνων ηγεμόνων.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι μεταλλουργικές σκωρίες που βρέθηκαν στην αρχαία πόλη της Παλαιόπολης προέρχονται από την τοπική σφυρηλάτηση σιδερένιων όπλων και εργαλείων κατά την περίοδο των Πολέμων των Διαδόχων.

Μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να εξιχνιάσει τα μυστικά που κρύβονταν στις αρχαίες σκωρίες που εντοπίστηκαν στην Άνδρο.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι τα κατάλοιπα αυτά χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ., μια εποχή που το νησί βρισκόταν υπό μακεδονική κυριαρχία.

Από τα Μεταλλεία του Αγίου Πέτρου στη Φωτιά της Αγοράς

Οι σκωρίες είναι τα υαλώδη ή πετρώδη υπολείμματα που απομένουν μετά την τήξη των ορυκτών για την εξόρυξη μετάλλων.

Στην Παλαιόπολη, την αρχαία πρωτεύουσα της Άνδρου, οι αρχαιολόγοι εντοπίζουν αυτά τα υλικά σε μεγάλες ποσότητες εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, ανατολικά της πόλης υπάρχει ένα ύψωμα που ονομάζεται «Σκουριά», παίρνοντας το όνομά του κυριολεκτικά από τους τεράστιους σωρούς που συσσωρεύτηκαν εκεί με την πάροδο των αιώνων.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον γεωλόγο Μ.Γ. Σταματάκη, ανέλυσε 22 δείγματα σκωρίας από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά της αρχαίας πόλης, καθώς και πέντε δείγματα σιδηρομεταλλεύματος από τα γειτονικά μεταλλεία του Αγίου Πέτρου, περίπου δέκα χιλιόμετρα βορειοδυτικά.

Στόχος ήταν να προσδιοριστεί ποιο μέταλλο εξαγόταν, από πού προερχόταν το μετάλλευμα και τι είδους μεταλλουργική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε.

Οι ανασκαφές στην αγορά της Παλαιόπολης, υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Λ. Παλαιοκρασσά-Κοπίτσα από το 1987, έφεραν στο φως αρκετούς μεταλλουργικούς κλιβάνους του 4ου αιώνα π.Χ., μαζί με τρεις λάκκους τήξης και μικρές εστίες κατασκευασμένες πάνω σε στρώματα από οπτόπλινθους (ψημένα πήλινα τούβλα).

Σε αυτούς τους χώρους εντοπίστηκαν θραύσματα από πήλινες μήτρες (καλούπια), πολυάριθμα κομμάτια σκωρίας, σωματίδια σιδήρου και χαλκού, μικρά θραύσματα μολύβδου, καθώς και υπολείμματα ξυλάνθρακα.

Εντοπίστηκε επίσης ένα γύψινο πρόπλασμα μιας μικρής ληκύθου (ενός τύπου αγγείου χαρακτηριστικού της περιόδου), το οποίο χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή μητρών, μαζί με ορισμένα εργαλεία από οστό ή μέταλλο.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η έντονη μεταλλουργική δραστηριότητα ενδέχεται να σχετιζόταν με τους πολέμους μεταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ξεκίνησαν το 337 π.Χ., όταν η Άνδρος πέρασε υπό μακεδονική κυριαρχία.

Η παραγωγή φαίνεται πως σταμάτησε γύρω στον 2ο αιώνα π.Χ., όταν ο χώρος της αγοράς αναδιοργανώθηκε.

Σίδηρος ή Χαλκός; Η ορυκτολογική ανάλυση λύνει το μυστήριο

Μία από τις πρώτες προκλήσεις ήταν να προσδιοριστεί το είδος του μετάλλου που παραγόταν. Οι σκωρίες μπορεί να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το μέταλλο που έχει εξαχθεί.

Για τον σκοπό αυτό, οι επιστήμονες επιστράτευσαν διάφορες τεχνικές: περίθλαση ακτίνων Χ (για την ταυτοποίηση των ορυκτών), φθορισμό ακτίνων Χ (για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης) και ηλεκτρονική μικροσκοπία (για την παρατήρηση της δομής των υλικών σε μικροσκοπική κλίμακα).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κυρίαρχο ορυκτό σε όλα τα δείγματα είναι ο βουστίτης (ένα οξείδιο του σιδήρου), συνοδευόμενος από φαγιαλίτη (πυριτικό σίδηρο), μπουσταμίτη (πυριτικό μαγγάνιο, ασβέστιο και σίδηρο) και άλλα παρόμοια ορυκτά.

Αυτές οι ενώσεις είναι χαρακτηριστικές της παραγωγής σιδήρου με τη μέθοδο της σφυρηλάτησης, μια αρχαία τεχνική που συνίστατο στη θέρμανση του μεταλλεύματος με ξυλάνθρακα για την αναγωγή του οξειδίου του σιδήρου και τη λήψη μιας σπογγώδους μάζας μετάλλου.

«Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι οι σκωρίες του 4ου-3ου αιώνα π.Χ. που ανασκάφηκαν στην Παλαιόπολη (Άνδρος) είναι το προϊόν τοπικής διύλισης ή σφυρηλάτησης σιδήρου», αναφέρουν οι συγγραφείς στα συμπεράσματά τους.

Ένα σιδηρομετάλλευμα πλούσιο σε μαγγάνιο και βάριο

Η ανάλυση του τοπικού σιδηρομεταλλεύματος αποκάλυψε μια ιδιαίτερη σύσταση: εκτός από τα συνηθισμένα οξείδια του σιδήρου, όπως ο γκαιτίτης και ο αιματίτης, τα δείγματα περιείχαν σημαντικές ποσότητες μαγγανίου και βαρίου, ενώ ένα μάλιστα δείγμα (AND-5) παρουσίασε ορυκτά του μαγγανίου όπως ο μπραουνίτης, ο τοδοροκίτης και ο κρυπτομέλανας, μαζί με ενώσεις μολύβδου και ψευδαργύρου.

Αυτή η σύσταση αποτελεί το «κλειδί» για την κατανόηση της μεταλλουργικής διαδικασίας. Το μαγγάνιο και το βάριο λειτουργούσαν ως φυσικά «συλλιπάσματα» (fluxes) – ουσίες, δηλαδή, που βοηθούν στη μείωση του σημείου τήξης του μείγματος, διευκολύνοντας την εξαγωγή του σιδήρου χωρίς να απαιτούνται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

«Οι συνθετικές ορυκτολογικές φάσεις της σκωρίας… είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν της χημείας του σιδηρομεταλλεύματος, το οποίο είναι εν μέρει πλούσιο σε μαγγάνιο (Mn) και βάριο (Ba), συστατικά που έδρασαν ως συλλιπάσματα για την παραγωγή αυτού του σιδήρου», εξηγούν οι ερευνητές.

Το μαγγάνιο, επιπλέον, δεν ανάγεται μέσα στον κλίβανο (δεν μετατρέπεται δηλαδή σε μέταλλο), αλλά αντιδρά με το πυρίτιο σχηματίζοντας τα πυριτικά άλατα μαγγανίου που εμφανίζονται στις σκωρίες, όπως ο μπουσταμίτης και ο τεφροΐτης.

Σφυρηλάτηση εναντίον Τήξης: Ένα λυμένο ζήτημα

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του ακριβούς τύπου της μεταλλουργικής διαδικασίας.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα τριαδικό διάγραμμα που συσχετίζει το οξείδιο του σιδήρου (συν το ασβέστιο και το μαγγάνιο), την αλουμίνα και το πυρίτιο. Όταν αποτύπωσαν τη σύσταση των δειγμάτων τους σε αυτό το διάγραμμα, παρατήρησαν ότι συγκεντρώνονταν σε ένα πεδίο που οι ειδικοί συνδέουν με τις σκωρίες σφυρηλάτησης (smithing slags) και όχι με τις σκωρίες πρωτογενούς τήξης (smelting slags).

Στην πρωτογενή τήξη, ο σίδηρος εξάγεται από το ακατέργαστο μετάλλευμα.

Στη σφυρηλάτηση, αργότερα, αυτός ο σίδηρος υφίσταται διύλιση για να απομακρυνθούν οι προσμίξεις και κατασκευάζονται τα αντικείμενα. Το γεγονός ότι οι σκωρίες εμφανίζονται στην αγορά, στην καρδιά της πόλης, ενισχύει αυτή την ιδέα:

Οι σκωρίες σφυρηλάτησης εντοπίζονται συνήθως σε αστικό περιβάλλον, εκεί όπου οι σιδηρουργοί κατασκεύαζαν και επισκεύαζαν εργαλεία και όπλα.

Από την άλλη πλευρά, οι σκωρίες τήξης εντοπίζονται συνήθως κοντά στα μεταλλεία και τους κλιβάνους πρώτης αναγωγής.

«Το αστικό πλαίσιο της σκωρίας μάς επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι αυτά τα υπολείμματα σχηματίστηκαν κατά την κατασκευή και την επισκευή αντικειμένων, και όχι κατά την αρχική σφυρηλάτηση των ακατέργαστων “μαζών” (σπογγωδών μαζών σιδήρου)», επισημαίνουν οι συγγραφείς.

Το Θάλλιο αποκαλύπτει την υποθαλάσσια προέλευση του μεταλλεύματος

Η χημική ανάλυση επιφύλασσε επίσης μια έκπληξη:

Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα θαλλίου, ενός σπάνιου και τοξικού μεταλλικού στοιχείου. Ορισμένα δείγματα άγγιζαν τα 899 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), μια τρομερά υψηλή συγκέντρωση. Αυτό το θάλλιο εμφανίστηκε στενά συνδεδεμένο με τον σίδηρο και το χλώριο.

Οι ερευνητές συνδέουν αυτή την περίσσεια θαλλίου με την προέλευση του μεταλλεύματος. Στο Αιγαίο Πέλαγος υπάρχουν υποθαλάσσιες υδροθερμικές πηγές (φουμαρόλες) που εκλύουν ρευστά πλούσια σε μέταλλα. Στα ανοικτά της Μήλου και κοντά στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, βορειοανατολικά της Σαντορίνης, έχουν μετρηθεί συγκεντρώσεις θαλλίου άνω των 1.000 ppm στα οξείδια του σιδήρου που καθιζάνουν σε αυτές τις πηγές.

Τα κοιτάσματα μαγγανίου της Άνδρου, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, παρουσιάζουν επίσης εμπλουτισμό σε θάλλιο, μολυβδαίνιο, ψευδάργυρο και κοβάλτιο.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα σιδηρομεταλλεύματα της Άνδρου σχηματίστηκαν σε βαθύ θαλάσσιο περιβάλλον, σχετιζόμενο με ηφαιστειακή και υδροθερμική δραστηριότητα, και όχι σε τυπικά επιφανειακά κοιτάσματα όπως οι λατερίτες (πλούσιοι σε νικέλιο και χρώμιο) ή οι άμμοι των ακτών (πλούσιες σε τιτάνιο).

Το χλώριο, με τη σειρά του, προέρχεται πιθανότατα από τη γειτνίαση με τη θάλασσα: οι σκωρίες που ήταν αποθηκευμένες κοντά στην ακτή αντέδρασαν με το αλάτι, μετατρέποντας μέρος του σιδήρου σε χλωρίδια.

Φώσφορος, Βάριο και Δομικά Υλικά: Τα «κρυφά» συστατικά

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι η υψηλή περιεκτικότητα των σκωριών σε φώσφορο (έως 2%), συγκριτικά με την ελάχιστη παρουσία του στο αρχικό μετάλλευμα (μόλις 0,2%). Από πού προήλθε αυτός ο φώσφορος;

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι σιδηρουργοί πρόσθεταν απατίτη (ένα ορυκτό πλούσιο σε ασβέστιο και φώσφορο) ως επιπλέον συλλίπασμα.

Ο απατίτης είναι ένα κοινό δευτερεύον ορυκτό στα ανθρακικά πετρώματα, όπως οι ασβεστόλιθοι και τα μάρμαρα, που αφθονούν στην Άνδρο.

«Η παρουσία υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο στις σκωρίες της Άνδρου, σε σχέση με την ασήμαντη περιεκτικότητά του στα σιδηρομεταλλεύματα, αποτελεί ένδειξη ότι χρησιμοποιήθηκαν ως συλλιπάσματα πλούσια σε ασβέστιο μεταμορφωσιγενή πετρώματα που περιείχαν απατίτη», εξηγούν οι επιστήμονες.

Ο φώσφορος, αν και θεωρείται «τοξικός» για τον σύγχρονο χάλυβα, ήταν ανεκτός –ακόμη και ευεργετικός– στην αρχαιότητα, καθώς σχημάτιζε με τον σίδηρο ένα ευτηκτικό μείγμα (ένα κράμα με χαμηλό σημείο τήξης), διευκολύνοντας έτσι την κατεργασία του μετάλλου.

Στις σκωρίες εμφανίζονται επίσης ορυκτά του βαρίου, όπως ο βαρίτης (θειικό βάριο) και πυριτικά άλατα του βαρίου (κελσιανός, αντρεμεγιερείτης). Αυτά τα ορυκτά, που υπάρχουν στα κοιτάσματα μαγγανίου του νησιού, λειτούργησαν ομοίως ως συλλιπάσματα, μειώνοντας το ιξώδες και τη θερμοκρασία τήξης της σκωρίας.

Πέτρινοι Πύργοι και Πολεμική Παραγωγή

Μια αξιοσημείωτη αρχαιολογική λεπτομέρεια συνοδεύει αυτά τα ευρήματα. Κοντά στα αρχαία μεταλλεία του Αγίου Πέτρου, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει αρκετούς πύργους της ελληνιστικής περιόδου (3ος αιώνας π.Χ.), ένας εκ των οποίων διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση.

Παρόμοιοι πύργοι εμφανίζονται και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως η Νάξος, η Κύθνος, η Σέριφος ή η Σίφνος, πάντα κοντά σε περιοχές εξόρυξης σιδήρου ή σμύριδας, εξυπηρετώντας ανάγκες επιτήρησης και προστασίας.

Η Άνδρος βρισκόταν υπό μακεδονική κυριαρχία κατά τη διάρκεια εκείνων των αιώνων.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι οι νέοι ηγεμόνες ενδέχεται να έφεραν μαζί τους τη μεταλλουργική τεχνολογία που είχαν ήδη αναπτύξει στα πλούσια σε μαγγάνιο κοιτάσματα σιδήρου της Μακεδονίας και της Θράκης, τα οποία αξιοποιήθηκαν μεταξύ 4ου και 2ου αιώνα π.Χ.

Ο βασιλιάς Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας, στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., ξεκίνησε την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων χρυσού και αργύρου του Παγγαίου όρους, εγκαινιάζοντας μια περίοδο έντονης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι συγγραφείς εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την απευθείας σύνδεση αυτών των ευρημάτων με συγκεκριμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Το αν αυτά τα αντικείμενα και οι διαδικασίες που τα δημιούργησαν σχετίζονταν άμεσα με στρατιωτικές ή πολιτικές δράσεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς την περαιτέρω κατανόηση ολόκληρου του τεχνολογικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ των παραγωγών πρωτογενούς σιδήρου, του εμπορίου ημικατεργασμένου σιδήρου, των κατασκευαστών αντικειμένων και των ίδιων των εργαλείων που παράγονταν)», επισημαίνουν.

Μια «Έξυπνη» Βιομηχανία στην Καρδιά των Κυκλάδων

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι στην αρχαία πόλη της Παλαιόπολης, στην Άνδρο, άκμασε μια βιομηχανία σφυρηλάτησης σιδήρου μεταξύ του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ.

Για την παραγωγή χρησιμοποιήθηκε μετάλλευμα που εξορυσσόταν από τα μεταλλεία του ίδιου του νησιού, με την ιδιαιτερότητα ότι αυτά τα ορυκτά ήταν πλούσια σε μαγγάνιο και βάριο, στοιχεία που διευκόλυναν τη διαδικασία της τήξης.

Οι σιδηρουργοί πρόσθεταν επίσης ανθρακικά πετρώματα πλούσια σε φώσφορο και ασβέστιο ως επιπλέον συλλιπάσματα.

Οι σκωρίες που αναλύθηκαν προέρχονται από εργασίες σφυρηλάτησης (διύλιση και κατασκευή αντικειμένων) και όχι από πρωτογενή τήξη, γεγονός που εξηγεί την παρουσία τους στον αστικό πυρήνα της πόλης.

Η ύπαρξη αμυντικών πύργων κοντά στα μεταλλεία υποδηλώνει τη στρατηγική σημασία αυτών των πόρων, αν και οι ερευνητές παραδέχονται ότι είναι ακόμη νωρίς για να συνδεθεί αυτή η δραστηριότητα με συγκεκριμένα πολεμικά επεισόδια.

«Η παρουσία ισχυρών, καλοδιατηρημένων πέτρινων πύργων κοντά στα μεταλλεία ενισχύει αυτή την πιθανότητα και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο στοχευμένη έρευνα γύρω από τα συστήματα παραγωγής σιδήρου στην Άνδρο», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της οικονομίας και της τεχνολογίας του ελληνιστικού κόσμου, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η αρχαιολογία και η γεωλογία μπορούν να συνεργαστούν για να ανασυνθέσουν το μακρινό παρελθόν μας.

Η αρχαία πόλη της Παλαιόπολης, της οποίας τα κατάλοιπα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα, κρύβει ακόμη πολλά μυστικά για τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου μεταμόρφωναν τα πετρώματα σε εργαλεία και όπλα.