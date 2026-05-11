Κατερίνα Μπαξεβανάκη στο enikos.gr: Ο Ανδρέας Γεωργίου δίνει πολύ χώρο στους ηθοποιούς

Η ηθοποιός που υποδύεται τη Μυρτώ στη σειρά του Mega “Η γη της ελιάς” δίνει spoiler για τον ρόλο της και μιλά για τη συνεργασία της με τον Ανδρέα Γεωργίου.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Η Κατερίνα Μπαξεβανάκη είναι ένα νέο κορίτσι γεμάτο τόλμη και όνειρα, έτοιμη να κατακτήσει το χώρο της υποκριτικής. Τα πρώτα της βήματα είναι μικρά αλλά σημαντικά με συμμετοχές σε επιτυχημένα σίριαλ όπως το “Ναυάγιο” , το “Grand Hotel” και τώρα τη “γη της ελιάς”.

Μίλησέ μου για το ρόλο σου στη «Γη της ελιάς» και τι εξέλιξη θα έχει

Στη ‘Γη της Ελιάς ‘υποδύομαι τη Μυρτώ Μανωλάκου , η οποία έχει τελειώσει την αστυνομική σχολή με άριστα και μπαίνει πολύ δυναμικά στο σώμα με στόχο να εξιχνιάσει δύσκολες υποθέσεις. Είναι πολύ φιλόδοξη, έξυπνη και πειθαρχημένη, όμως παράλληλα είναι κι ένας άνθρωπος που ζει πολύ μέσα στο μυαλό και τη φαντασία της. Στην πορεία ερωτεύεται τον αστυνόμο , κι εκεί αρχίζει η εσωτερική της σύγκρουση, γιατί πρόκειται για έναν έρωτα που δεν μπορεί να έχει . Έτσι δημιουργεί συνεχώς σενάρια και φαντασιώσεις στο κεφάλι της με αποτέλεσμα να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις της στην Μάνη όσο και τις υποθέσεις στο τμήμα. Είναι ένας δραματικός χαρακτήρας που έχει πολλά κωμικά στοιχεία . Όσον αφορά στην εξέλιξη της Μυρτώς μπορώ να πω ότι θα έρθει αντιμέτωπη με επιλογές που δεν περίμενε ποτέ ότι θα χρειαστεί να κάνει και θα την δούμε να αποκαλύπτει πολύ όμορφες πλευρές της .

Πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Ανδρέα Γεωργίου;

Η συνεργασία προέκυψε μέσω κάστινγκ καθώς με κάλεσαν από την παραγωγή για να περάσω από κάστινγκ για τον ρόλο της Μυρτώς Μανωλάκου. Κάνω το κάστινγκ και την επόμενη μέρα με ειδοποιούν από την παραγωγή ότι πήρα τον ρόλο και ότι πρέπει να μεταφερθώ στη Κύπρο γιατί ξεκινάω τα γυρίσματα σε τρεις μέρες. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πολύ όμορφα με την ομάδα και τον τρόπο που δουλεύει ο Αντρέας Γεωργίου γιατί δίνει πολύ χώρο στους ηθοποιούς και δημιουργεί μια πολύ όμορφη επικοινωνία αλλά και εμπιστοσύνη.

Από τις τηλεοπτικές σου δουλειές μέχρι σήμερα ποια ξεχωρίζεις και γιατί;

Πιστεύω πως κάθε συνεργασία αφήνει το δικό της αποτύπωμα και με βοηθά να εξελίσσομαι. Παρόλα αυτά «Η Γη της Ελιάς» έχει ξεχωριστή θέση στη καρδιά μου γιατί πέρα από δουλειά, κράτησα ανθρώπους , στιγμές και εμπειρίες που θα θυμάμαι για πάντα …

Έχεις βιώσει ωραίες συνεργασίες και στο θέατρο. Ποια θεωρείς την πιο σημαντική μέχρι σήμερα;

Αγαπώ πολύ το θέατρο και την επαφή με τους ανθρώπους. Ξεχωρίζω την συνεργασία μου στη ‘Magravial Opera ‘ της Γερμανίας με τον Θάνο Παπακωνσταντίνου στο έργο ‘ L’Orfeo αλλά και την μαγική συνεργασία με τον Δάφνι Κόκκινο στην παράσταση ‘ Κοστούμια εν κινήσει ’ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ωστόσο πιστεύω ότι κάθε συνεργασία είναι ξεχωριστή γιατί με κάνει να αγαπώ ακόμα περισσότερο αυτό που κάνω.

Έχεις βιώσει κάτι άσχημο σε κάποιο κάστινγκ ή σε μια συνεργασία έως τώρα δεδομένου ότι είσαι πολύ φρέσκο κορίτσι στο χώρο;

Μέχρι τώρα δεν έχω βρεθεί σε κάποια κατάσταση ή εμπειρία που να με έχει επηρεάσει αρνητικά. Έχω δουλέψει σε πολύ όμορφα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Αλλά αυτό φυσικά είναι θέμα τύχης, καθώς εγώ έχω σταθεί τυχερή ως προς αυτό .

Μπορεί ένας νέος ηθοποιός να βιοποριστεί αποκλειστικά από τη δουλειά του σε θέατρο και τηλεόραση;

Θεωρητικά μπορεί ένας ηθοποιός να βιοποριστεί αποκλειστικά από θέατρο και τηλεόραση, αλλά ρεαλιστικά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Οι δουλειές έχουν συχνά κύκλους και δεν υπάρχει σταθερότητα όλο τον χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, η ματιά μου είναι πολύ αισιόδοξη πάντα προς τα πράγματα και πιστεύω ότι η σκληρή δουλειά πάντα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ανταμείβεται.