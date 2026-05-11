Κώστας Φορτούνης: Eπιστρέφει στην Ελλάδα

Δήμητρα Κόκκορη

Lifestyle

Κώστας Φορτούνης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Επειτα από περίπου δύο χρόνια παραμονής στη Σαουδική Αραβία, ο Κώστας Φορτούνης, μαζί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Καταραχιά, και τα δύο παιδιά τους, ετοιμάζει βαλίτσες με προορισμό το μεγάλο Λιμάνι.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη. Ο λόγος για τον Κώστα Φορτούνη και τη σύζυγό του, Ιωάννα Καταραχιά, οι οποίοι με τα δύο τους παιδιά, τον πεντάχρονο Σπύρο και την Ανδριάννα, που σύντομα θα γιορτάσει τα 3 χρόνια της, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Οι γονείς και οι συγγενείς τους σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα ανυπομονούν να τους υποδεχθούν, έπειτα από περίπου δύο χρόνια παραμονής στη Σαουδική Αραβία. «Οι γονείς του Κώστα είναι χαρούμενοι, γιατί τους έχουν λείψει ο γιος τους και η νύφη τους αλλά περισσότερο τα εγγόνια τους, που τόσο καιρό έβλεπαν μέσω facetime. Ο παππούς Σπύρος περιμένει πώς και πώς να παίξει με τον συνονόματο εγγονό του και την Ανδριάννα, που στις αρχές Ιουνίου θα γιορτάσει τα γενέθλιά της», αναφέρει στην «R» πηγή από τον οικογενειακό κύκλο του ποδοσφαιριστή, αποκαλύπτοντας ότι τον περιμένουν με ανυπομονησία στην Καλαμπάκα όχι μόνο οι γονείς του, αλλά και οι φίλοι και οι θαυμαστές του.

Μπορεί τα στελέχη και οι φίλαθλοι της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία να του επεφύλαξαν το 2024 θερμότατη υποδοχή, όμως ο Ελληνας μεσοεπιθετικός απέρριψε την πρόταση ανανέωσης ενημερώνοντας τη διοίκηση της ομάδας ότι η οριστική του επιθυμία είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το τέλος του πρωταθλήματος, στις 13 Μαΐου, για προσωπικούς λόγους, καθιστώντας σαφές ότι η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικά ή οικονομικά θέματα. Μάταια η διοίκηση προσπάθησε να τον μεταπείσει, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Κ. Φορτούνης συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της Αλ Καλίτζ, καθώς ήταν μεταξύ των παικτών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ, έχοντας πετύχει οκτώ τέρματα με την ομάδα του Γιώργου Δώνη και έχοντας μοιράσει 11 ασίστ σε 20 εμφανίσεις, ενώ από το καλοκαίρι του 2024 που έγινε η μεταγραφή του συνολικά πέτυχε 18 τέρματα και μοίρασε 16 ασίστ σε 51 αγώνες. Σύμφωνα όμως, με πηγές από τη Σαουδική Αραβία, ο ποδοσφαιριστής έχει πάρει την απόφαση του, με την οποία είναι σύμφωνη και η σύζυγός του, Ιωάννα. Η όμορφη δασκάλα βρίσκεται στο πλευρό του Κώστα με διακριτικότητα και αγάπη. Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερα από επτά χρόνια και έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια.

Ο κύκλος που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 ολοκληρώνεται και σύντομα ο Κ. Φορτούνης επιστρέφει στον Πειραιά για να ξαναβάλει τη φανέλα με το νούμερο 7 και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Επειτα από μια επιτυχημένη διαδρομή 10 ετών στην ομάδα των «ερυθρολεύκων», ο Φορτούνης επιστρέφει και πάλι στο Λιμάνι.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

34χρονη μητέρα έχασε 70 κιλά εφαρμόζοντας το κόλπο με την πρωτεΐνη: «Πήρα τη ζωή μου πίσω»

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε light αναψυκτικά κάθε μέρα;

Μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά: «Στροφή» στα φθηνά προϊόντα – Πώς η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα
περισσότερα
08:56 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Από το Παρίσι στη Μύκονο η… Έμιλι – Πού και πότε θα γίνουν τα γυρίσματα της σειράς

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις για το «Emily in Paris», με τη Λίλι Κόλινς να ετοιμάζεται για τα ...
08:35 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Κατερίνα Μπαξεβανάκη στο enikos.gr: Ο Ανδρέας Γεωργίου δίνει πολύ χώρο στους ηθοποιούς

Η ηθοποιός που υποδύεται τη Μυρτώ στη σειρά του Mega “Η γη της ελιάς” δίνει spoile...
23:53 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ελένη Μενεγάκη για την γιορτή της μητέρας: «Σήμερα κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη»

Με μια συγκινητική ανάρτηση τίμησε η Ελένη Μενεγάκη τη Γιορτή της Μητέρας, σήμερα Κυριακή (10/...
18:39 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τέιλορ Σουίφτ: Στην Ελλάδα για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη – Πλάνα από τη δεξίωση

Μια επίσκεψη που κανείς δεν περίμενε πραγματοποιεί η κορυφαία σταρ της παγκόσμιας μουσικής βιο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media