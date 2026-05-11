Κώστας Φορτούνης: Eπιστρέφει στην Ελλάδα

Επειτα από περίπου δύο χρόνια παραμονής στη Σαουδική Αραβία, ο Κώστας Φορτούνης, μαζί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Καταραχιά, και τα δύο παιδιά τους, ετοιμάζει βαλίτσες με προορισμό το μεγάλο Λιμάνι.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη. Ο λόγος για τον Κώστα Φορτούνη και τη σύζυγό του, Ιωάννα Καταραχιά, οι οποίοι με τα δύο τους παιδιά, τον πεντάχρονο Σπύρο και την Ανδριάννα, που σύντομα θα γιορτάσει τα 3 χρόνια της, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Οι γονείς και οι συγγενείς τους σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα ανυπομονούν να τους υποδεχθούν, έπειτα από περίπου δύο χρόνια παραμονής στη Σαουδική Αραβία. «Οι γονείς του Κώστα είναι χαρούμενοι, γιατί τους έχουν λείψει ο γιος τους και η νύφη τους αλλά περισσότερο τα εγγόνια τους, που τόσο καιρό έβλεπαν μέσω facetime. Ο παππούς Σπύρος περιμένει πώς και πώς να παίξει με τον συνονόματο εγγονό του και την Ανδριάννα, που στις αρχές Ιουνίου θα γιορτάσει τα γενέθλιά της», αναφέρει στην «R» πηγή από τον οικογενειακό κύκλο του ποδοσφαιριστή, αποκαλύπτοντας ότι τον περιμένουν με ανυπομονησία στην Καλαμπάκα όχι μόνο οι γονείς του, αλλά και οι φίλοι και οι θαυμαστές του.

Μπορεί τα στελέχη και οι φίλαθλοι της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία να του επεφύλαξαν το 2024 θερμότατη υποδοχή, όμως ο Ελληνας μεσοεπιθετικός απέρριψε την πρόταση ανανέωσης ενημερώνοντας τη διοίκηση της ομάδας ότι η οριστική του επιθυμία είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το τέλος του πρωταθλήματος, στις 13 Μαΐου, για προσωπικούς λόγους, καθιστώντας σαφές ότι η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικά ή οικονομικά θέματα. Μάταια η διοίκηση προσπάθησε να τον μεταπείσει, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Κ. Φορτούνης συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της Αλ Καλίτζ, καθώς ήταν μεταξύ των παικτών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ, έχοντας πετύχει οκτώ τέρματα με την ομάδα του Γιώργου Δώνη και έχοντας μοιράσει 11 ασίστ σε 20 εμφανίσεις, ενώ από το καλοκαίρι του 2024 που έγινε η μεταγραφή του συνολικά πέτυχε 18 τέρματα και μοίρασε 16 ασίστ σε 51 αγώνες. Σύμφωνα όμως, με πηγές από τη Σαουδική Αραβία, ο ποδοσφαιριστής έχει πάρει την απόφαση του, με την οποία είναι σύμφωνη και η σύζυγός του, Ιωάννα. Η όμορφη δασκάλα βρίσκεται στο πλευρό του Κώστα με διακριτικότητα και αγάπη. Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερα από επτά χρόνια και έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια.

Ο κύκλος που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 ολοκληρώνεται και σύντομα ο Κ. Φορτούνης επιστρέφει στον Πειραιά για να ξαναβάλει τη φανέλα με το νούμερο 7 και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Επειτα από μια επιτυχημένη διαδρομή 10 ετών στην ομάδα των «ερυθρολεύκων», ο Φορτούνης επιστρέφει και πάλι στο Λιμάνι.