Τραμπ στο Axios: «Δεν μου αρέσει» η απάντηση του Ιράν – Στον «αέρα» η εκεχειρία με την Τεχεράνη

Σε μια σύντομη αλλά καθοριστική τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει την επίσημη απάντηση του Ιράν στο αμερικανικό προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Η εξέλιξη αυτή παγώνει τις ελπίδες του Λευκού Οίκου για πρόοδο, καθώς η Ουάσινγκτον περίμενε επί δέκα ημέρες την ιρανική τοποθέτηση.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, δηλώνοντας στο Axios: «Δεν μου αρέσει η επιστολή τους. Είναι ακατάλληλη. Δεν μου αρέσει η απάντησή τους».

«Εμπαίζουν πολλά έθνη εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε, παρόλο που απέφυγε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του ιρανικού εγγράφου.

Λίγο μετά το τηλεφώνημα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε μέσω του Truth Social, χαρακτηρίζοντας την ιρανική στάση ως «εντελώς απαράδεκτη!».

Οι απαιτήσεις του Ιράν

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης και το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), η ιρανική πλευρά επιμένει σε σκληρούς όρους προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη κίνηση.

Συγκεκριμένα, το κείμενο της απάντησης:

  • «Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και του τερματισμού του πολέμου σε όλα τα μέτωπα».
  • Απαιτεί τη διασφάλιση της ιρανικής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ.
  • Ζητεί τον άμεσο τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ με την υπογραφή της συμφωνίας.
  • Επιμένει στην άρση των κυρώσεων που σχετίζονται με τις πωλήσεις πετρελαίου εντός ενός παραθύρου διαπραγματεύσεων 30 ημερών.
  • Απαιτεί την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων αμέσως μετά την υπογραφή του αρχικού Μνημονίου Συνεργασίας (MOU).

Η επικοινωνία με τον Νετανιάχου

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι συνομίλησε την Κυριακή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, συζητώντας, μεταξύ άλλων, και τις εξελίξεις με το Ιράν.

«Ήταν ένα πολύ ωραίο τηλεφώνημα. Έχουμε καλή σχέση», δήλωσε για τον Νετανιάχου.

Έσπευσε όμως να ξεκαθαρίσει πως «Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι δική μου κατάσταση, κανενός άλλου».

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η αμερικανική πρόταση απορρίφθηκε διότι «σήμαινε την παράδοση του Ιράν στις υπερβολικές απαιτήσεις του Τραμπ».

Παράλληλα, ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim πως η αντίδραση του Τραμπ «δεν έχει καμία σημασία».

«Κανείς στο Ιράν δεν σχεδιάζει για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα οφείλει να συντάσσει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και, όταν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με αυτές, φυσικά αυτό είναι καλύτερο».

Αναταραχή στις αγορές

Οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν άμεση νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άλμα 3%. Το αργό τύπου Brent άγγιξε τα 104 δολάρια το βαρέλι.

