Χανταϊός: Θετικός στον ιό Αμερικανός επιβάτης του «MV Hondius» κατά την πτήση επαναπατρισμού – Συναγερμός στις ΗΠΑ

Καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο του ξεσπάσματος χανταϊού αποβιβάζονται στην Τενερίφη των Καναρίων Νήσων, οι 17 Αμερικανοί που εγκατέλειψαν το πλοίο την Κυριακή μεταφέρονται αεροπορικώς πίσω στις ΗΠΑ.

Πρώτος σταθμός τους είναι η Νεμπράσκα, όπου εδρεύει η εξειδικευμένη Εθνική Μονάδα Καραντίνας.

Μέχρι στιγμής, τρία άτομα από το πλοίο έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αρκετά άλλα νοσούν.

Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ένας επιβάτης που επιστρέφει στις ΗΠΑ διαγνώστηκε θετικός στον ιό, ενώ ένας δεύτερος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα.

Μεταφορά σε μονάδες βιολογικής απομόνωσης

Οι δύο αυτοί επιβάτες ταξιδεύουν μέσα σε ειδικές μονάδες βιολογικής απομόνωσης του αεροσκάφους «για λόγους εξαιρετικής πρόληψης», όπως έγραψε το HHS σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Το HHS συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τον επαναπατρισμό των 17 Αμερικανών από το «MV Hondius».

Σε επίσημη δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής, το HHS ανέφερε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα μεταφέρει αεροπορικώς τους επιβάτες, οδηγώντας ορισμένους εξ αυτών στο Περιφερειακό Κέντρο Θεραπείας Αναδυόμενων Ειδικών Παθογόνων στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα στην Όμαχα.

Ο επιβάτης με τα ήπια συμπτώματα θα μεταφερθεί σε διαφορετικό κέντρο από τα 13 που λειτουργούν συνολικά στη χώρα.

«Κατά την άφιξη σε κάθε εγκατάσταση, κάθε άτομο θα υποβληθεί σε κλινική αξιολόγηση και θα λάβει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη με βάση την κατάστασή του», ανέφερε το HHS στην ανάρτησή του.

Τα δεδομένα για τη νόσο και το ρίσκο διασποράς

Μέχρι το Σάββατο, το HHS είχε ενημερώσει τους δημοσιογράφους για οκτώ ύποπτα κρούσματα και τρεις θανάτους.

Ωστόσο, την Κυριακή, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε επίσης ότι ένας από τους πέντε Γάλλους υπηκόους παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την πατρίδα του.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η περίοδος επώασης του χανταϊού υπολογίζεται από μία έως οκτώ εβδομάδες.

Η νόσος μεταδίδεται από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, σκοτώνοντας περισσότερο από το ένα τρίτο των μολυσμένων ατόμων.

Παρ’ όλα αυτά, η διασπορά συνήθως περιορίζεται σε άτομα που έχουν στενή επαφή με ασθενή.

Σε δήλωσή του το απόγευμα της Κυριακής, το HHS επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το αμερικανικό κοινό «παραμένει εξαιρετικά χαμηλός».