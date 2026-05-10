Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού ένας από τους επαναπατρισθέντες του «MV Hondius» – «Όλοι σε απομόνωση» αναφέρει ο Λεκορνί

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία μετά την επιστροφή των πέντε υπηκόων της που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αποκάλυψε ότι ένας από τους επιβάτες παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού.

Ο Λεκορνί, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε το κρουαζιερόπλοιο «εστία μόλυνσης από χανταϊό».

Παρόλο που επιβεβαίωσε πως και οι πέντε επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε γαλλικό έδαφος, αναφέρθηκε στις ανησυχητικές εξελίξεις.

«Ένας εξ αυτών εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας», σημείωσε.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως οι επιβάτες λαμβάνουν ήδη την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και θα υποβληθούν σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Κλείνοντας τη σύντομη δήλωσή του, ο Λεκορνί ανακοίνωσε τη λήψη έκτακτων μέτρων.

«Ξεκινώντας από σήμερα το βράδυ, θα εκδώσω διάταγμα για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων απομόνωσης για τις στενές επαφές και για την προστασία του γενικού πληθυσμού. Ο υπουργός Υγείας θα τοποθετηθεί απόψε».

Η εξέλιξη αυτή επιτείνει την ανησυχία για τη διασπορά του ιού στην Ευρώπη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το ξέσπασμα πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

