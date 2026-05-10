Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού ένας από τους επαναπατρισθέντες του «MV Hondius» – «Όλοι σε απομόνωση» αναφέρει ο Λεκορνί

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία μετά την επιστροφή των πέντε υπηκόων της που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αποκάλυψε ότι ένας από τους επιβάτες παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού.

Ο Λεκορνί, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε το κρουαζιερόπλοιο «εστία μόλυνσης από χανταϊό».

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement. Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… Χανταϊός: Απομόνωση και κοινωνικό στίγμα για τους επιβάτες του «MV Hondius» – Το «μολυσμένο πλοίο» που ξυπνά μνήμες από το 2020 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026



Παρόλο που επιβεβαίωσε πως και οι πέντε επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε γαλλικό έδαφος, αναφέρθηκε στις ανησυχητικές εξελίξεις.

«Ένας εξ αυτών εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας», σημείωσε.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως οι επιβάτες λαμβάνουν ήδη την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και θα υποβληθούν σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Κλείνοντας τη σύντομη δήλωσή του, ο Λεκορνί ανακοίνωσε τη λήψη έκτακτων μέτρων.

«Ξεκινώντας από σήμερα το βράδυ, θα εκδώσω διάταγμα για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων απομόνωσης για τις στενές επαφές και για την προστασία του γενικού πληθυσμού. Ο υπουργός Υγείας θα τοποθετηθεί απόψε».

Η εξέλιξη αυτή επιτείνει την ανησυχία για τη διασπορά του ιού στην Ευρώπη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το ξέσπασμα πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.