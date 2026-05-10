Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε εργάτες και «έκοψαν» εκατοντάδες κλήσεις σε ανυποψίαστους οδηγούς

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Νέα Υόρκη αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια ευρηματική, αν και αμφιλεγόμενη για πολλούς, μέθοδο επέλεξε η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Υόρκης για να πατάξει τις παραβάσεις στους αυτοκινητόδρομους.

Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε εργάτες οδικών έργων και κατάφεραν να εκδώσουν σχεδόν 1.000 κλήσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες τον περασμένο μήνα.

Η επιχείρηση «Σκληρό Καπέλο»

Η αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSP), σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, πραγματοποίησε την επιχείρηση «Operation Hard Hat» από τις 20 έως τις 24 Απριλίου στον αυτοκινητόδρομο New York Thruway.


Σύμφωνα με τις αρχές, στήθηκαν 12 σημεία ελέγχου εντός ενεργών ζωνών εργασίας.

Για να παραπλανήσουν τους οδηγούς και να τους κάνουν να πιστέψουν ότι δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία στην περιοχή, ορισμένοι αστυνομικοί φόρεσαν πορτοκαλί κράνη και γιλέκα ασφαλείας, στήνοντας «καρτέρι» στις κομητείες Westchester και Rockland.

Στα ύψη οι παραβάσεις – Αύξηση 35%

Το σχέδιο των αρχών στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς συγκεντρώθηκε ο εντυπωσιακός αριθμός των 967 κλήσεων.

Η επίδοση αυτή καταγράφει μια σημαντική αύξηση της τάξης του 35% στον αριθμό των οχημάτων που τιμωρήθηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρωτοβουλία του 2025.

Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, οι κυριότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

  • 401 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα
  • 138 κλήσεις για απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση
  • 160 παραβιάσεις του άρθρου «Move Over» του ΚΟΚ

Ο κανόνας «Move Over», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2024, ορίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να αλλάζουν λωρίδα με ασφάλεια ή να επιβραδύνουν σημαντικά όταν πλησιάζουν οποιοδήποτε σταματημένο όχημα στο πλάι του δρόμου.

Η επίσημη θέση της Αστυνομίας

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι αυτή η «παγίδα» στήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τις Ζώνες Εργασίας, με σκοπό να αναδειχθούν οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας.

«Αυτοί είναι νόμοι που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων στους αυτοκινητόδρομους, του προσωπικού έκτακτης ανάγκης και όλων των οδηγών που μετακινούνται μέσω ενεργών ζωνών εργασίας», ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: New York Post

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χανταϊός: Οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση και τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Τα top 6 σχήματα φρυδιών – Πώς να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στο πρόσωπό σας

Συντάξεις: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης – Τι εξετάζεται

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ μέσω ΕΕΤΑΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα

Νέα εξέταση αίματος εντοπίζει την κατάθλιψη πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Πώς να ελέγξετε και να ενημερώσετε την έκδοση Android της συσκευής σας
περισσότερα
20:46 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουμε κάθε στόχο – Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο The National Desk, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
20:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: Προειδοποίηση για «αποφασιστική» απάντηση στα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων στα Στενά...
17:19 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τροχαίο-σοκ στον Καναδά: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη Scott Road, στο Δέλτ...
16:45 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού επιβατών από το «MV Hondius» – Απόβαση Βρετανών αλεξιπτωτιστών στο Τριστάν ντα Κούνια για ύποπτο κρούσμα

Η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», που επλήγη από ξέσπασμα του χανταϊού...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media