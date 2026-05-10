Άρης – ΟΦΗ 3-1: Τριάρα με σόου Κουαμέ

Πραγματοποιώντας μία ακόμη καλή εμφάνιση στη τυπικής σημασίας διαδικασία των Play Off, ο Άρης επιβλήθηκε με 3-1 του ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 4η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος. Και η νέα νίκη των «κίτρινων», πάντως, επί των Κρητικών, δεν έχει βαθμολογικό αντίκρισμα, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα Play Off του UEFA Europa League μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μπέντζαμιν Γκαρέ (19’) άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον Κριστιάν Κουαμέ (42’, 78’) να πετυχαίνει τα δύο πρώτα του γκολ με τη φανέλα του Άρη, για το 3-0. Οι Θεσσαλονικείς παραμένουν στο κατόπι του Λεβαδειακού για την άτυπη πρωτιά στο μίνι πρωτάθλημα, μετά το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο», τη στιγμή που ο ΟΦΗ έχει ρίξει στροφές μετά το θρίαμβο στο Πανθεσσαλικό, βρήκε μπροστά του κι έναν εξαιρετικό Γιώργο Αθανασιάδη κι απλά πέτυχε το γκολ της τιμής – υπέροχο πάντως – με τον Χουάν Νέιρα (88’).

Το παιχνίδι είχε ρυθμό από την αρχή. Στο 2’, η κεφαλιά του Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς πέρασε άουτ μετά τη λανθασμένη έξοδο του Αθανασιάδη. Στο 11’, ήταν η σειρά του Γκαρέ να αστοχήσει με το δεξί, μετά το κλέψιμο του Κουαμέ. Ο τελευταίος αστόχησε δυο λεπτά μετά αλλά οι «κίτρινοι» επιβραβεύθηκαν κι έφτασαν στο 1-0 στο 19’. Ο Κάρλες Πέρεθ έφυγε στα δεξιά, γύρισε στο ύψος του πέναλτι, ο δραστήριος Κουαμέ με ένα απλό άγγιγμα έστρωσε στον Γκαρέ που με αριστερό πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ, παρά την προσπάθεια του Κλίντμαν Λίλο.

Όσο κυλούσε ο χρόνος, οι παίκτες του ΟΦΗ ανέβαζαν την απόδοσή τους. Στο 32’, κλέψιμο του Κρίζμανιτς, τακουνάκι του Τιάγκο Νους, με τον Ταξιάρχη Φούντα να σουτάρει ψηλά. Τρία λεπτά αργότερα, από κόρνερ του Λεβάν Σενγκέλια και μετά από κεφαλιά που έδωσε ύψος στην μπάλα, ο Νους με εντυπωσιακό γυριστό σούταρε δυνατά, αλλά στη γωνία που είχε κλείσει ο Αθανασιάδης.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, φτάνοντας κοντά σε δεύτερο γκολ στο 41’. Ο Μάρτιν Φρίντεκ έβγαλε στον χώρο τον Ντούντου Ροντρίγκες, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ «έκοψε» προς το ύψος του πέναλτι, αλλά το σουτ του Φρέντρικ Γένσεν έδιωξε σε κόρνερ ο Λίλο. Ωστόσο, από τη στατική φάση που ακολούθησε, ο Ντούντου σέντραρε και με ωραία κεφαλιά ο Κουαμέ πέτυχε το 2-0. Μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, ο Αθανασιάδης χρειάστηκε να επιστρατεύσει τις ικανότητές του για να αποκρούσει σε κόρνερ το πολύ δυνατό σουτ του Γιώργου Κανελλόπουλου.

Σαφώς πιο υποτονικό το δεύτερο ημίχρονο. Οι «κίτρινοι», πάντως, θα μπορούσαν να πετύχουν και τρίτο γκολ, αλλά το αριστερό, μονοκόμματο σουτ του Ούρος Ράτσιτς σταμάτησε στη δεξιά δοκό της εστίας του Λίλο, με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού – 11ο δοκάρι για τον Άρη στην τρέχουσα σεζόν. Στο 65’, ο ΟΦΗ σπατάλησε τη σημαντικότερη στιγμή του. Ο Φούντας έκανε την κάθετη πάσα στον Νους, αλλά ο Αργεντινός από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να «σκάψει» την μπάλα πάνω από τον Αθανασιάδη, ο οποίος απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έδειξε τις ικανότητές του και στο δυνατό σουτ του Ζήση Καραχάλιου στο 75’, με τους Κρητικούς να προσπαθούν να μπουν ξανά στο παιχνίδι. Όμως… Από ενέργεια του Οτμάν Μπουσαϊντ στα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Γιάννη Γιαννιώτα, εκείνος γύρισε στο ύψος του πέναλτι, με τον Κουαμέ να φτάνει στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, κάνοντας το 3-0 με πλασέ στην κίνηση στο 78ο λεπτό. Λίγο πριν το φινάλε, μετά από μακρινή μπαλιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα, ο πολύπειρος Νέιρα έφυγε πίσω από τη μεσαία γραμμή, κατέβασε την μπάλα με το στήθος και με δεξί «κεραυνό» διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η ομάδα του Γρηγορίου έφτασε στους 25 βαθμούς, τρεις λιγότερους από τον Λεβαδειακό κι ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της παίζοντας με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (Τετάρτη 13/5, 17:00) και με τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 17/5, 17:00). Ο ΟΦΗ έμεινε στους 20 βαθμούς και τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν είναι τις ίδιες ημέρες και ώρες με τον Λεβαδειακό («Λάμπρος Κατσώνης») και τον Βόλο (Παγκρήτιο), αντίστοιχα.

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Φρίντεκ – Πούγγουρας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Πέρεθ (46’ Γιαννιώτας), Γένσεν (63’ Χόνγκλα), Ρόουζ, Ράτσιτς, Φρίντεκ, Φαντιγκά (70’ Τεχέρο), Γκαρέ (82’ Νινγκ), Ντούντου (63’ Μπουσαϊντ), Κουαμέ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος (46’ Κωστούλας), Κανελλόπουλος (69’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος (46’ Αποστολάκης), Φούντας (80’ Ρομάνο), Νους (76’ Νέιρα), Ισέκα.

*Με ενοχλήσεις στη γάμπα – πιθανότατα τράβηγμα – αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα ο Κάρλες Πέρεθ.