Με ασίστ του Τζόλη η Μπριζ νίκησε με 2-0 τη Σεντ Tρούιντεν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Χρήστος Τζόλης
Φωτογραφία: Intime
Με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Χρήστο Τζόλη η Μπριζ νίκησε με 2-0 στο «Γιαν Μπρέιντελ» τη Σεντ Tρούιντεν για την 7η αγωνιστική των playoffs και προσωρινά ξέφυγε με +4 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (10/5) τη Μαλίν.

Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ έπαιξε σε όλο το ματς και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς από δικές του ασίστ (έφτασε τις 15 στην τρέχουσα σεζόν) οι Τρεσόντλι (12΄) και Φορμπς (51′) έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα.

Πλέον, οι «μαυρομπλέ» ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να “κλειδώσουν” τον τίτλο στις 17/5, όταν θα υποδεχθούν στην έδρα τους την πρωταθλήτρια της περασμένης περιόδου, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

