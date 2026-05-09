«Heavy metal συρτάκι» στο ΟΑΚΑ – Οι Metallica έπαιξαν Ζορμπά στη σκηνή και αποθεώθηκαν – Δείτε βίντεο

«Σεισμό» προκάλεσαν στην Αθήνα οι Metallica με την ιστορική τους συναυλία στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72 World Tour».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο Τζέιμς Χέτφιλντ αποθέωσε τους θεατές λέγοντας: «Ελλάδα! Είναι πανέμορφο που σας βλέπω. Τόσο όμορφα. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε όλους τους φίλους σας. Κοιτάξτε όλα τα μέλη των οικογενειών σας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τη heavy metal μουσική, φίλε. Κοιτάξτε το αυτό. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και γιορτάζετε τη ζωή με τους φίλους σας στους Metallica, εντάξει; Είμαστε ευγνώμονες που βρισκόμαστε εδώ. Πολύ ευγνώμονες».

Στην συνέχεια οι Metallica έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και τραγούδησαν το «Δεν χωράς πουθενά» του ελληνικού ροκ συγκροτήματος «Τρύπες», γνωρίζοντας την αποθέωση.

Δείτε βίντεο με τους Metallica να παίζουν το συρτάκι του Ζορμπά: