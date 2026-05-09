«Αρχαιότερη από τις Πυραμίδες»: Η προϊστορική ανακάλυψη στην Αμερική που αναθεωρεί όσα γνωρίζαμε για την ανθρωπότητα

Για δεκαετίες, η εικόνα που είχαμε για τους πρώτους κατοίκους της Βόρειας Αμερικής ήταν εκείνη των περιπλανώμενων κυνηγών, όμως τα νέα ευρήματα στο Σασκάτσουαν ανατρέπουν πλήρως αυτό το στερεότυπο.

Η ανακάλυψη ενός μόνιμου οικισμού 11.000 ετών αποδεικνύει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί είχαν αναπτύξει σύνθετες κοινωνικές δομές χιλιετίες πριν από την ανέγερση των μεγάλων μνημείων του αρχαίου κόσμου.

Ένας αρχαίος οικισμός ιθαγενών, παλαιότερος από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου κατά περισσότερα από 6.000 χρόνια, αναθεωρεί όσα πίστευαν οι αρχαιολόγοι για τον πρώιμο πολιτισμό της Βόρειας Αμερικής.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως την ηλικίας 11.000 ετών τοποθεσία κοντά στο Σασκάτσουαν του δυτικού Καναδά, δηλώνοντας πως η ανακάλυψη επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξαιρετικά οργανωμένων κοινωνιών στην περιοχή πολύ νωρίτερα από ό,τι θεωρείτο μέχρι σήμερα.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν λίθινα εργαλεία, εστίες φωτιάς και υλικά κατασκευής εργαλείων, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η περιοχή αποτελούσε έναν μόνιμο οικισμό και όχι ένα προσωρινό καταυλισμό κυνηγιού.

Κυνηγοί γιγάντων: Η ζωή δίπλα στους εξαφανισμένους βίσονες

Τα στρώματα ξυλάνθρακα υποδηλώνουν επίσης ότι οι πρώτοι ιθαγενείς κάτοικοι εφάρμοζαν ελεγχόμενη διαχείριση της φωτιάς, μια πρακτική που ευθυγραμμίζεται με τις μακροχρόνιες προφορικές παραδόσεις.

Η ομάδα έφερε επίσης στο φως υπολείμματα του εξαφανισμένου είδους Bison antiquus, ενός τεράστιου βίσονα που ζύγιζε έως και δύο τόνους και πιθανότατα αποτελούσε βασικό θήραμα για τον αρχαίο πολιτισμό.

Ο Δρ. Glenn Stuart από το Πανεπιστήμιο του Σασκάτσουαν δήλωσε ότι η ανακάλυψη αμφισβητεί την “ξεπερασμένη αντίληψη” πως οι πρώτοι αυτόχθονες πληθυσμοί ήταν αποκλειστικά νομάδες. «Οι αποδείξεις για μακροχρόνια εγκατάσταση και διαχείριση της γης υποδηλώνουν μια βαθιά ριζωμένη παρουσία», ανέφερε ο Stuart. «Εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με τη Θεωρία του Βερίγγειου Πορθμού, στηρίζοντας τις προφορικές ιστορίες των ιθαγενών κοινοτήτων ότι ζουν εδώ για αμέτρητες γενιές».

Αν και η ανακάλυψη έγινε το 2025, ήρθε ξανά στην επιφάνεια μέσω του διαδικτύου, όπου οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη χαρακτήρισαν “εξαιρετικά σημαντική”. «Η ανακάλυψη κοντά στη λίμνη Στέρτζον (Sturgeon Lake) είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς μεταθέτει την απαρχή της οργανωμένης κοινοτικής ζωής στη βόρεια Βόρεια Αμερική σε μια περίοδο λίγο μετά το τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων», σχολίασε ένας χρήστης του X σε μια ανάρτηση που εξηγούσε τη σημασία της τοποθεσίας.

«Πριν από περίπου 11.000 χρόνια, μεγάλο μέρος της ηπείρου βρισκόταν ακόμη σε φάση δραματικών περιβαλλοντικών αλλαγών, καθώς οι παγετώνες υποχωρούσαν και τα οικοσυστήματα μεταμορφώνονταν».

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σασκάτσουαν συνέκριναν την ανακάλυψη με ορισμένα από τα πιο εμβληματικά αρχαία μνημεία του κόσμου, όπως οι Μεγάλες Πυραμίδες της Αιγύπτου, το Στόουνχεντζ στην Αγγλία και το Γκιομπεκλί Τεπέ στην Τουρκία, λόγω της ιστορικής της σημασίας και του δυνητικού της ρόλου στην κατανόηση του πρώιμου ανθρώπινου πολιτισμού.

Όταν το χώμα “μίλησε”: Η ανακάλυψη που αλλάζει τον χάρτη της Βόρειας Αμερικής

Ο αρχαιολόγος Dave Rondeau δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Τη στιγμή που είδα τα στρώματα της ιστορίας να ξεπροβάλλουν μέσα από το χώμα, ένιωσα το βάρος γενεών ολόκληρων να με κοιτάζουν. Τώρα που τα στοιχεία επιβεβαίωσαν τα αρχικά μου ένστικτα, αυτή η τοποθεσία ανατρέπει όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε και θα μπορούσε να αλλάξει το αφήγημα για τους πρώιμους πολιτισμούς των αυτοχθόνων στη Βόρεια Αμερική».

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η τοποθεσία, η οποία σήμερα θυμίζει “γκρεμό θανάτωσης βισόνων” (buffalo jump), περιείχε κάποτε πολλαπλές περιφράξεις παγίδευσης και σημεία εξόντωσης των ζώων.

Ο “γκρεμός θανάτωσης” ήταν μια στρατηγική κυνηγιού που περιλάμβανε τη χρήση των χαρακτηριστικών του τοπίου, διαδρόμων κατεύθυνσης σε σχήμα V και ενός δολώματος, ώστε να παρασυρθούν τα κοπάδια σε μια ανεξέλεγκτη πορεία προς την άκρη ενός γκρεμού.

Η ανακάλυψη παρέχει συγκλονιστικά στοιχεία για τη βαθιά ριζωμένη παρουσία των αυτόχθονων πληθυσμών στην περιοχή, στηρίζοντας παραδόσεις και γνώσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Οι προφορικές ιστορίες περιγράφουν εδώ και πολύ καιρό την περιοχή ως ένα σημαντικό πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο, και οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα παρέχουν πλέον τις φυσικές αποδείξεις που επιβεβαιώνουν αυτές τις μαρτυρίες.

Διεκδικώντας το παρελθόν: Η ηχηρή απάντηση των ιθαγενών στα βιβλία της Ιστορίας

Η Christine Longjohn, αρχηγός της κοινότητας Sturgeon Lake First Nation, δήλωσε: «Η ανακάλυψη αυτή, είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι οι πρόγονοί μας ήταν εδώ, χτίζοντας, ακμάζοντας και διαμορφώνοντας τη γη πολύ πριν μας αναγνωρίσουν τα βιβλία της ιστορίας».

Για πάρα πολύ καιρό, οι φωνές μας είχαν σιωπήσει, αλλά αυτή η τοποθεσία μιλάει για εμάς, αποδεικνύοντας ότι οι ρίζες μας είναι βαθιές και αδιάσπαστες. Φέρει τα χνάρια των προγόνων μας, τους αγώνες τους, τους θριάμβους τους και τη σοφία τους. Κάθε πέτρα, κάθε τεχνούργημα είναι μια μαρτυρία της δύναμής τους. Δεν διεκδικούμε απλώς την ιστορία μας, διεκδικούμε τη νόμιμη θέση μας μέσα σε αυτήν.

Η κοινότητα Sturgeon Lake First Nation, ένα έθνος της Συνθήκης 6 που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πρινς Άλμπερτ στο Σασκάτσουαν, αποτελεί την εστία των Πλέινς Κρι (Plains Cree), των οποίων η ιστορία στην περιοχή εκτείνεται σε βάθος πολλών γενεών.

Το Έθνος αριθμεί περισσότερα από 3.270 μέλη και συνεχίζει να διαφυλάσσει τη γη, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του, προωθώντας παράλληλα την εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη και την αυτοδιάθεση.