«Αυτοκτονία» της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα, έχασε με 92-86 το ευρωπαϊκό μέσα από τα χέρια της

Αυτοχειρία για την ΑΕΚ, καθώς έχασε το BCL στην παράταση 92-86 από τη Ρίτας που έκανε έκανε μία εντυπωσιακή επιστροφή, ενώ για 30 λεπτά βρισκόταν πίσω από τους «κιτρινόμαυρους» στον τελικό του Basketball Champions League. Ωστόσο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα απώλεσε διαφορά 20 πόντων (55-35, 26′) και η Ρίτας κατέκτησε εντέλει το τρόπαιο στην παράταση.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό επιθετικά το παιχνίδι και μετά το αρχικό 4-3 της Ρίτας, η «Ένωση» έκανε σερί 7-0 και προηγήθηκε με 10-4 (4′), κάτι που έφερε και το πρώτο τάιμ άουτ στην αναμέτρηση για τους Λιθουανούς, έπειτα από συνεχόμενα καλάθια του Χαραλαμπόπουλου. Η Ρίτας δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της ελληνικής ομάδας, με την ΑΕΚ να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Τόσο η επίθεση, όσο και η άμυνα της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα και με πρωταγωνιστή τον Μπάρτλεϊ, αλλά και τον Νάναλι από κοντά, καθώς έδωσε πολύτιμες λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, η «Ένωση» έκλεισε με διψήφια διαφορά (25-15) την πρώτη περίοδο, έχοντας προηγουμένως βρεθεί ακόμη και στο +13 (25-12).

Οι Λεκαβίτσιους και Νάναλι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ΑΕΚ, με την ποιότητά τους, την εμπειρία τους και το “καθαρό” τους μυαλό, γιατί διάβασαν σωστά το παιχνίδι, όσο ήταν στον πάγκο και βγήκαν μπροστά για την ελληνική ομάδα, μόλις πέρασαν στο παρκέ. Αυτοί οι δύο καθόρισαν την έκβαση της αναμέτρησης στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και η ΑΕΚ έφθασε στο +15 (34-19), αλλά η Ρίτας βρήκε κάποιες λύσεις επιθετικά και μείωσε σε 35-25, λίγο πριν τα μισά του δεκαλέπτου. Ωστόσο, το παιχνίδι άλλαξε στη συνέχεια, γιατί και οι δύο ομάδες “κόλλησαν” στο σκορ, όμως οι “κιτρινόμαυροι” έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με σερί 7-0 και πήγαν στην ανάπαυλα, έχοντας διαφορά 17 πόντων (42-25), δια χειρός Νάναλι.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Ρίτας προσπάθησε να βγάλει άμεσα αντίδραση, διότι ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ο Σπίντι Σμιθ προβλημάτισε την “Ένωση” με δύο τρίποντα και οι Λιθουανοί κατέβασαν τη διαφορά στους δώδεκα (46-34), 6:55 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Όμως, η ΑΕΚ πήρε και πάλι το μομέντουμ του αγώνα, με τους Λεκαβίτσιους, Νάναλι και Φίζελ να στέλνουν το σύνολο του Σάκοτα στο +20 (55-35, 26′). Οι “κιτρινόμαυροι” διαχειρίστηκαν σωστά τα εναπομείναντα λεπτά του δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε με τη διαφορά στο +18 (63-45) για την ΑΕΚ.

H «Ένωση» είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και η παραγωγικότητά της παρέμενε σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο οι παίκτες του Σάκοτα παρασύρθηκαν και δεν είχαν την ίδια συγκέντρωση στο αμυντικό κομμάτι. Οι Λιθουανοί βρήκαν σουτ υπό καλές προϋποθέσεις, τα έβαλαν, πήραν ψυχολογία και γύρισαν τον διακόπτη του ματς. Τα σουτ των Χάρντινγκ και Λουκόσιους έφεραν τη διαφορά στους δώδεκα (71-59) με επτά λεπτά να απομένουν. Η Ρίτας άρχισε να ροκανίζει γρήγορα τη διαφορά, η οποία έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό, πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισό της τέταρτης περιόδου, με το σκορ να είναι 74-65 στο 34′.

Όλα πήγαν λάθος για την ΑΕΚ στο φινάλε, η Ρίτας βρήκε τρίποντο ισοφάρισης με τον Λουκόσιους κι έγινε το 80-80, 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με τον Λεκαβίτσιους να αστοχεί στην τελευταία επίθεση της κανονικής περιόδου. Το επιμέρους σκορ του τελευταίου δεκαλέπτου ήταν 35-17, με την Ρίτας να βάζει επτά τρίποντα στο διάστημα αυτό και τα πέντε ήταν από τον Λουκόσιους.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92 (παρ.)