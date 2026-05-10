Σπουδαία ανακάλυψη: Τεράστιος θησαυρός της Εποχής του Χαλκού βρέθηκε κάτω από χωράφι

Ένα τυχαίο εύρημα σε ένα χωράφι της νοτιοανατολικής Πολωνίας στάθηκε η αφορμή για να ξετυλιχθεί το νήμα μιας ιστορίας χιλιάδων ετών, φέρνοντας στο φως έναν κρυμμένο αρχαιολογικό θησαυρό.

Μια μεγάλη συλλογή από κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού ήρθε στο φως κοντά στο χωριό Buniatycze στη νοτιοανατολική Πολωνία. Ο θησαυρός περιλαμβάνει 18 χάλκινα αντικείμενα, κυρίως βραχιόλια και περικνημίδες, συνολικού βάρους περίπου 3.6 κιλών.

Από τα βάθη της γης στις προθήκες των μουσείων: Μια υποδειγματική αρχαιολογική ανασκαφή

Τα αντικείμενα βρέθηκαν θαμμένα μαζί σε έναν μικρό λάκκο, σε βάθος περίπου 30 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν αρχικά από έναν αδειοδοτημένο ανιχνευτή μετάλλων, ο οποίος εργαζόταν με την έγκριση των αρχών πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιδιοκτήτη της έκτασης.

Στη συνέχεια, κλήθηκαν αρχαιολόγοι για να επιθεωρήσουν την τοποθεσία και να διασφαλίσουν το εύρημα. Τα κοσμήματα ήταν εξαιρετικά καλά διατηρημένα.

Μετά από προσεκτικό καθαρισμό και τις πρώτες εργασίες συντήρησης, πολλά από τα κομμάτια κρίθηκαν κατάλληλα για έκθεση.

Η τέχνη της λεπτομέρειας: Σπάνια γεωμετρικά μοτίβα και αριστοτεχνική δεξιοτεχνία

Τα περισσότερα αντικείμενα είναι σπειροειδή βραχιόλια και περικνημίδες, κατασκευασμένα από παχιά χάλκινα στελέχη. Ορισμένα έχουν λεία επιφάνεια, ενώ άλλα φέρουν περίτεχνη εγχάρακτη διακόσμηση.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν διαγώνιες τομές, επαναλαμβανόμενες αυλακώσεις, μοτίβα σε σχήμα ρόμβου και διακοσμητικά στοιχεία που θυμίζουν κλαδιά ελάτου. Αρκετά από τα κοσμήματα φαίνεται να αποτελούν τμήματα από ασορτί σύνολα.

Ορισμένα από αυτά διαθέτουν επικαλυπτόμενα άκρα ή προσεκτικά διαμορφωμένα τελειώματα, γεγονός που υποδηλώνει εξαιρετική δεξιοτεχνία.

Τα αποτυπώματα του Λουσάτιου πολιτισμού: Ένα ταξίδι στην τέχνη του 500 π.Χ.

Ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια καλύπτεται από πυκνό γεωμετρικό διάκοσμο σε μεγάλο μέρος της εξωτερικής του επιφάνειας. Άλλα φέρουν απλούστερη διακόσμηση με επαναλαμβανόμενες εγκοπές και στενές εγχάρακτες ζώνες.

Οι ειδικοί που εξέτασαν τον θησαυρό συνέδεσαν τα αντικείμενα με τον Λουσάτιο πολιτισμό, ο οποίος εξαπλωνόταν σε τμήματα της σημερινής Πολωνίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.

Τα κοσμήματα εκτιμάται ότι χρονολογούνται από την περίοδο Hallstatt D, περίπου μεταξύ 550 και 400 π.Χ. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν αρχαιολόγοι από το Zamość και ο καθηγητής Wojciech Blajer από την Κρακοβία.

Αρχαιολογικό αίνιγμα: Κρυμμένος πλούτος ή ιερή τελετουργία;

Οι μεγάλες ανακαλύψεις χάλκινων κοσμημάτων του Λουσάτιου πολιτισμού δεν είναι συνηθισμένες στην περιοχή του Zamość. Προηγούμενα ευρήματα σε κοντινές τοποθεσίες περιορίζονταν συνήθως σε μεμονωμένα αντικείμενα ή θραύσματα και όχι σε έναν πλήρη θησαυρό.

Ο Λουσάτιος πολιτισμός συνδέεται με οχυρωμένους οικισμούς, ταφές με καύση νεκρών και την επεξεργασία του χαλκού. Είναι γνωστό ότι τα χάλκινα αντικείμενα αυτής της περιόδου διακινούνταν μέσω μεγάλων εμπορικών οδών που συνέδεαν διαφορετικές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο λόγος για τον οποίο θάφτηκαν τα κοσμήματα παραμένει ασαφής. Ορισμένοι θησαυροί της Εποχής του Χαλκού ερμηνεύονται ως κρυμμένα τιμαλφή, ενώ άλλοι ενδέχεται να είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος για τελετουργικούς λόγους.

Ανάλογες ανακαλύψεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν στη Μεγάλη Πολωνία, την Πομερανία και την Κάτω Σιλεσία, αν και ευρήματα αυτού του μεγέθους είναι λιγότερο συχνά στην ανατολική Πολωνία.

«Τα αντικείμενα θα παραδοθούν σύντομα επίσημα στο Μουσείο Zamojski στο Zamość, το οποίο θα αναλάβει την επαγγελματική τους συντήρηση, την εξειδικευμένη έρευνα επί του χαλκού, καθώς και μια ενδελεχή τυπολογική και χρονολογική ανάλυση», δήλωσε ο Έφορος Μνημείων του Βοϊβοδάτου του Λούμπλιν.