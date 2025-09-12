Εκπληκτική ανακάλυψη: Βρέθηκε τυχαία ένα από τα μεγαλύτερα προϊστορικά νεκροταφεία κατά τη διάρκεια έργων σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Στη Βαυαρία, αρχαιολόγοι αποκάλυψαν έναν προϊστορικό χώρο ταφής εξαιρετικής σημασίας κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής για τη γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας Südostlink. Το μεγάλο νεκροταφείο, που εντοπίστηκε κοντά στο χωριό Sengkofen στην περιοχή του Ρέγκενσμπουργκ, περιέχει 22 εντυπωσιακά καλά διατηρημένους ανθρώπινους σκελετούς, οι οποίοι χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια, στην περίοδο μετάβασης από τη Νεολιθική Εποχή στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Ο ταφικός χώρος, που περιγράφεται ως ένας από τους μεγαλύτερους του είδους του που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στη Βαυαρία, προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τις αρχαίες ταφικές πρακτικές και τον προϊστορικό πολιτισμό. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Βαυαρικής Υπηρεσίας Διατήρησης των Μνημείων, η ανακάλυψη αποτελεί μια σπουδαία συμβολή για την κατανόηση των πρώιμων ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Οι μοναδικές ταφές του Πολιτισμού του Λάγυνου

Οι σκελετοί βρέθηκαν σε λεγόμενες «καμπυλωτές ταφές», που μαρτυρούν μια ταφική παράδοση όπου, οι νεκροί θάβονταν με λυγισμένα τα χέρια και τα πόδια τους.

Πρόκειται για μια από τις αρχαιότερες γνωστές ταφικές πρακτικές στον κόσμο.

Βρέθηκαν επίσης κτερίσματα που περιλάμβαναν περίτεχνα κεραμικά αγγεία, κεφαλές βελών, στιλέτα από χαλκό και πέτρινα περικάρπια – που χρησιμοποιούνταν από τοξότες.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν έντονα μία σύνδεση με τον Πολιτισμό του Λάγυνου (Bell Beaker), μια προϊστορική κοινωνία που εξαπλώθηκε σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης μεταξύ του 2800 και του 2200 π.Χ. Τα χαρακτηριστικά κωδωνόσχημα κεραμικά αγγεία, από τα οποία πήρε το όνομά του ο πολιτισμός, μαρτυρούν πως τα άτομα που ήταν θαμμένα εκεί, πιθανότατα ήταν υψηλής κοινωνικής θέσης.

«Ο χώρος είναι εντυπωσιακός», είπε ο Dieter Heyse, συντονιστής των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή του Ρέγκενσμπουργκ. «Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ταφικούς χώρους της εποχής που έχουν ανακαλυφθεί στη Βαυαρία».

Ερωτήματα που εγείρουν οι διπλοί τάφοι

Ανάμεσα στα πιο συναρπαστικά ευρήματα, είναι δύο διπλές ταφές, όπου ζευγάρια ατόμων είχαν τοποθετηθεί πολύ κοντά μεταξύ τους σε καμπυλωτή στάση. Οι αρχαιολόγοι ερευνούν αν τα θαμμένα στους τάφους αυτούς άτομα, είχαν συγγένεια ή αν συνδέονταν μέσω τελετουργικών πρακτικών. Ίσως, οι αναλύσεις του DNA να αποκαλύψουν οικογενειακούς δεσμούς ή να ρίξουν φως στις κοινοτικές δομές της προϊστορικής Βαυαρίας.

Η παρουσία των διπλών ταφών, ενισχύουν το μυστήριο του χώρου, και γεννά νέα ερωτήματα σχετικά με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δυναμικές των κοινοτήτων του Πολιτισμού του Λάγυνου.

Ίχνη οικισμού και ένα πηγάδι 5.000 ετών

Εκτός από τους τάφους, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν κατάλοιπα οικισμού, ανάμεσα στα οποία τρύπες πασσάλων από τα χαρακτηριστικά μακρόστενα σπίτια, αποθηκευτικούς λάκκους και έναν πήλινο φούρνο. Πιο εντυπωσιακή ήταν η ανακάλυψη ενός πηγαδιού, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 3500 – 3300 π.Χ., δηλαδή αρχαιότερο από τον ίδιο τον ταφικό χώρο.

Το πηγάδι ήταν επιστρωμένο με τον κορμό δέντρου που είχε σκαλιστεί στο εσωτερικό του και ενισχυμένο με πλεγμένα κλαδιά, μια χαρακτηριστική κατασκευαστική μέθοδο του πολιτισμού Άλθαιμ, ο οποίος άνθισε στην Κεντρική Ευρώπη πριν από την Εποχή του Πολιτισμού του Λάγυνου. Στο εσωτερικό του, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα βελανίδι και ένα φύλλο βελανιδιάς, διατηρημένα για χιλιετίες – ένα εξαιρετικό στοιχείο από το προϊστορικό περιβάλλον.

«Το πηγάδι έχει ξεχωριστή επιστημονική σημασία λόγω της αρχαιότητας και της κατάστασης στην οποία έχει διατηρηθεί», εξηγούν οι εμπειρογνώμονες.

Το μέλλον των έργων

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας Südostlink, ενός μεγάλου έργου υποδομής σχεδιασμένου να μεταφέρει ανανεώσιμη ενέργεια από τον βορρά στον νότο της Γερμανίας. Όταν ολοκληρωθεί, το υπόγειο καλώδιο -μήκους περίπου 270 χιλιομέτρων στη Βαυαρία- θα μεταφέρει βιώσιμη ενέργεια από το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία στο Λάντσχουτ.

Παρά τις αρχαιολογικές έρευνες, αξιωματούχοι από τον φορέα διαχείρισης του δικτύου Tennet επιβεβαίωσαν ότι οι ανασκαφές δεν θα καθυστερήσουν την κατασκευή. Ήταν αναμενόμενο να έρθουν στο φως ευρήματα, καθώς η περιοχή νότια του Δούναβη, είναι γνωστή για τον αρχαιολογικό της πλούτο.

Όλοι οι σκελετοί και τα κτερίσματα θα μεταφερθούν σε εργαστήρια αποκατάστασης στο Μόναχο, όπου θα συντηρηθούν και θα μελετηθούν περαιτέρω.

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν τα ευρήματα να εκτεθούν σε μουσεία, προσφέροντας τη σπάνια ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει το προϊστορικό παρελθόν της Βαυαρίας.

Προς το παρόν, ο χώρος κοντά στο Ρέγκενσμπουργκ, αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αρχαιολογικά ευρήματα των τελευταίων χρόνων – συνδέοντας την ανάπτυξη των σύγχρονων υποδομών με την αρχαία ιστορία που είναι θαμμένη κάτω από έδαφος.