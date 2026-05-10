Τάσος Δουβίκας: Οδηγεί την Κόμο στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην Ιστορία της – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τάσος Δουβίκας διανύει την καλύτερη αγωνιστική περίοδο της καριέρας του και μαζί με τους συμπαίκτες του, εξασφάλισαν την συμμετοχή της Κόμο σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση, για πρώτη φορά στην Ιστορία του ιταλικού συλλόγου.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, καθώς σκόραρε στο 71ο λεπτό και χάρισε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην Κόμο, που επικράτησε με 1-0 στην έδρα της υποβιβασμένης, Βερόνα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τορίνο-Σασουόλο 2-1 (66′ Σιμεόνε, 71′ Πέντερσεν – 51′ Τόρστβεντ)

Κάλιαρι-Ουντινέζε 0-2 (56′ Μπούκσα, 90+6′ Γκεϊ)

Λάτσιο-Ίντερ 0-3 (6′ Μαρτίνες, 39′ Σούσιτς, 76′ Μχιταριάν)

Λέτσε-Γιουβέντους 0-1 (1′ Βλάχοβιτς)

Βερόνα-Κόμο 0-1 (71′ Δουβίκας)

Κρεμονέζε-Πίζα 10/5

Φιορεντίνα-Τζένοα 10/5

Πάρμα-Ρόμα 10/5

Μίλαν-Αταλάντα 10/5

Νάπολι-Μπολόνια 11/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Ίντερ 85 -36αγ. –ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League–

Νάπολι 70

Γιουβέντους 68 -36αγ.

Μίλαν 67

Κόμο 65 -36αγ.

Ρόμα 64

Αταλάντα 55

Λάτσιο 51 -36αγ.

Ουντινέζε 50 -36αγ.

Μπολόνια 49

Σασουόλο 49 -36αγ.

Τορίνο 44 -36αγ.

Πάρμα 42

Τζένοα 40

Κάλιαρι 37 -36αγ.

Φιορεντίνα 37

Λέτσε 32 -36αγ.

Κρεμονέζε 28

Βερόνα 20 -36αγ. –Υποβιβάστηκε–

Πίζα 18 –Υποβιβάστηκε–