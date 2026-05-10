Τραμπ: «Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουμε κάθε στόχο – Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο The National Desk, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν για ακόμη δύο εβδομάδες, πλήττοντας επιπλέον στόχους.

Παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε την Τεχεράνη «στρατιωτικά ηττημένη», έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν κήρυξε ποτέ τη λήξη της σύγκρουσης.

Η κατάσταση της ιρανικής ισχύος

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές υποδομές του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση, ισχυριζόμενος ότι η χώρα δεν διαθέτει πλέον αποτελεσματικό ναυτικό, αεροπορία, αντιαεροπορικά συστήματα ή δυνατότητες ραντάρ.

«Είναι στρατιωτικά ηττημένοι», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον έχει ολοκληρώσει «πιθανώς το 70%» των επιδιωκόμενων στρατιωτικών της στόχων, διατηρώντας όμως την επιλογή να πλήξει και άλλα σημεία εντός του Ιράν.

«Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για δύο ακόμη εβδομάδες και να χτυπήσουμε κάθε έναν στόχο», είπε.

«Έχουμε άλλους στόχους που θα μπορούσαμε πιθανώς να πλήξουμε».

Journalist: “Is it accurate to say you think the combat operations in Iran are over and done?” 🇺🇸🇮🇷Trump: “No, I didn’t say that. I said they are defeated, but that doesn’t mean they’re done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We’ve done probably 70%… https://t.co/sXaFLc64G6 pic.twitter.com/73m97RWG9y — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 10, 2026



Επιπλέον, υποστήριξε ότι ακόμα και αν οι ΗΠΑ σταματούσαν αμέσως τις επιχειρήσεις, το Ιράν θα χρειαζόταν δεκαετίες για να ανακάμψει. «Αν φύγουμε σήμερα, θα τους πάρει 20 χρόνια για να ανοικοδομηθούν», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξόντωση του Ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, περιγράφοντας την επιχείρηση ως στρατηγικής σημασίας για την αποδυνάμωση της Τεχεράνης.

Μάλιστα, ήταν κατηγορηματικός ως προς τον αντίκτυπο αυτής της απόφασης. «Το Ιράν θα ήταν μια πολύ πιο ισχυρή χώρα αν δεν είχα σκοτώσει τον Σουλεϊμανί», σημείωσε.

🇺🇸🇮🇷 Trump on Iran: “If I hadn’t knocked out Soleimani, I think Iran would have been a different country. It would have been more competent. But he was an evil genius.” Trump has nicer things to say about some Iranian generals than he does about some Members of Congress 😂 https://t.co/CmQNaPo3mL pic.twitter.com/7oTXxQRDlx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 10, 2026

Πυρηνικό πρόγραμμα και Ισραήλ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρακολούθηση των πυρηνικών ιρανικών εγκαταστάσεων μέσω των συστημάτων της Διαστημικής Δύναμης (US Space Force).

«Αν κάποιος πλησίαζε το μέρος, θα το γνωρίζαμε και θα τους ανατινάζαμε», δήλωσε αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο και τις πυρηνικές υποδομές της Τεχεράνης.

Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να αποσύρει τις ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα κατά την πρώτη του θητεία, ενώ αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις με βομβαρδιστικά B-2 που «εξαφάνισαν» πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Αν δεν το κάναμε αυτό, θα είχαν ήδη ανατινάξει το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου», σημείωσε.

Ορμούζ και ΝΑΤΟ

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εξαρτώνται πλέον από αυτά, καθώς παράγουν περισσότερο πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία μαζί.

«Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά», είπε, εξηγώντας ότι η παρέμβαση έγινε για τη στήριξη συμμάχων όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ.

Παράλληλα, εξαπέλυσε βέλη κατά του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη», διαμαρτυρόμενος ότι οι σύμμαχοί του δεν ήταν «εκεί για να βοηθήσουν».

Κίνα, Κούβα και Βενεζουέλα

Αναφερόμενος στην Κίνα, χαρακτήρισε τη σχέση του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «πολύ καλή» και προανήγγειλε ένα «εκπληκτικό ταξίδι» στη χώρα.

Παράλληλα, αποκάλεσε την Κούβα «αποτυχημένη χώρα», σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο χειρίζεται τις σχετικές επικοινωνίες με την Αβάνα.

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι η Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έγινε πλέον μια «ευτυχισμένη χώρα», επαινώντας την αύξηση της πετρελαιοπαραγωγής εκεί.