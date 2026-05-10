Super League: Άνετο πέρασμα του Λεβαδειακού από τον Βόλο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Βόλος, Λεβαδειακός
Με εμφατικό τρόπο συνέχισε την πορεία του στα playoffs 5-8 της Super League ο Λεβαδειακός, ο οποίος επικράτησε 3-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, για την 4η αγωνιστική, παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, παρά τις αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, είχε τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε σε ακόμη μία νίκη απέναντι στον Βόλο, κάνοντας το «4 στα 4» κόντρα στους Θεσσαλούς τη φετινή σεζόν.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς πολλές μεγάλες φάσεις, με τον Βόλο να απειλεί κυρίως με προσπάθειες του Ουρτάδο και τον Λεβαδειακό να ανεβάζει σταδιακά την πίεσή του. Η πρώτη σημαντική στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 33’, όταν ο Μανθάτης σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά μετά από γύρισμα του Πεδρόσο.

Η υπεροχή των Βοιωτών απέδωσε καρπούς στο 40’, με τον Πεδρόσο να ανοίγει το σκορ με εντυπωσιακό ψαλιδάκι έπειτα από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή, πετυχαίνοντας το 11ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος, χάνοντας αρχικά καλή ευκαιρία με τον Λαγιούς στο 49’. Τελικά, στο 55’ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ, όταν ο Μπάλτσι έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισε την μπάλα στον αφύλακτο Πεδρόσο, που από κοντά διαμόρφωσε το 0-2.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει και άγγιξε τη μείωση λίγο αργότερα, όμως η εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Άνακερ απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 79’, όταν ο Μπάλτσι δημιούργησε ξανά τη φάση και ο Βήχος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σφραγίζοντας μία ακόμη άνετη νίκη για τον Λεβαδειακό.

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Κίτρινες: Κύρκος, Απάντα – Βέρμπιτς
Κόκκινη: Λαμαράνα

Οι συνθέσεις:

Bόλος (Κ. Μπράτσος): Μορέιρα, Γρόσδης, Μύγας, Χέρμανσον (67΄ Τσοκάνης), Απάντα, Κύρκος (59΄ Χουάνπι), Γκονσάλες (46΄ Λάμπρου), Κόμπα (77΄ Βαϊνόπουλος), Τριανταφύλλου, Τζόκα (67΄ Λεγκίσι), Ουρτάδο

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Άνακερ, Μανθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (63΄ Λαμαράνα), Νίκας, Μπάλτσι (84΄ Παπαδόπουλος), Λαγιούς (75΄ Συμελίδης), Βέρμπιτς (63΄ Γκούμας), Πεδρόσο (84΄ Οζέγκοβιτς)

