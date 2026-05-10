Πακιστάν: «Λάβαμε την απάντηση του Ιράν» – Νέος διπλωματικός μαραθώνιος για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η χώρα του, εκτελώντας χρέη διαμεσολαβητή, παρέλαβε την επίσημη απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση, που φιλοδοξεί να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός δήλωσε: «Οι ειλικρινείς προσπάθειές μας συνεχίζονται, και ο διοικητής του στρατού με ενημέρωσε πριν από λίγο ότι λάβαμε την απάντηση του Ιράν. Δεν μπορώ να υπεισέλθω σε περαιτέρω λεπτομέρειες».

«Εκτιμώ τις προσπάθειες του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ισχάκ Νταρ και συγχαίρω τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ για την αφοσίωσή του σε αυτόν τον σκοπό», πρόσθεσε.

Συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Το Πακιστάν, το οποίο φιλοξένησε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους στις 11-12 Απριλίου για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες τους από το 2015, λειτουργεί ως ο βασικός συνδετικός κρίκος για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αποκάλυψε στο Arab News ότι το Πακιστάν προετοιμάζεται ήδη για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

«Μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη είδηση σχετικά με τις συνομιλίες ακόμα και αυτή την Τετάρτη», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος είναι ενήμερος για τις εξελίξεις

«Οι συναντήσεις των αρμόδιων αξιωματούχων έχουν ξεκινήσει στην πρωτεύουσα προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για αυτές τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου».

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού Σαρίφ, σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα πράγματα κινούνται προς μια «θετική κατεύθυνση» και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι συνομιλίες θα αποδώσουν καρπούς.

Το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η απάντηση της Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα -με ιδιαίτερη έμφαση στον Λίβανο- καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ένδειξη για το πώς ή το πότε θα μπορούσε να ανοίξει ξανά η ζωτικής σημασίας υδάτινη οδός, η οποία παραμένει υπό αποκλεισμό.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόταση των ΗΠΑ για παύση των εχθροπραξιών πριν από την έναρξη συνομιλιών για πιο ακανθώδη ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, η Ουάσινγκτον δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό.

Νέες απειλές και επιθέσεις με drones

Παρά τη σχετική ηρεμία των τελευταίων 48 ωρών, η ένταση παραμένει στα ύψη. Την Κυριακή, εντοπίστηκαν εχθρικά drones πάνω από αρκετές χώρες του Κόλπου, υπογραμμίζοντας την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας που μετρά ήδη έναν μήνα.

Συγκεκριμένα:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα : Ανακοίνωσαν την αναχαίτιση δύο drones που προέρχονταν από το Ιράν.

: Ανακοίνωσαν την αναχαίτιση δύο drones που προέρχονταν από το Ιράν. Κατάρ : Καταδίκασε επίθεση με drone που έπληξε φορτηγό πλοίο προερχόμενο από το Άμπου Ντάμπι εντός των υδάτων του.

: Καταδίκασε επίθεση με drone που έπληξε φορτηγό πλοίο προερχόμενο από το Άμπου Ντάμπι εντός των υδάτων του. Κουβέιτ: Δήλωσε ότι η αεράμυνά του αντιμετώπισε εχθρικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο του.

Πιέσεις από το Κατάρ προς την Τεχεράνη

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ο οποίος συναντήθηκε το Σάββατο στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο— είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αράγτσι.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο αλ-Θάνι προειδοποίησε τον Αράγτσι ότι «Η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως “εργαλείο πίεσης” το μόνο που θα καταφέρει είναι να βαθύνει την κρίση».

Τόνισε επίσης ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο.

Παράλληλα, την Τεχεράνη προσέγγισε τηλεφωνικά και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για να συζητήσει τις εξελίξεις.