Ύπνος: Η τροφή που βοηθά να κοιμάστε καλά και προστατεύει την καρδιά, σύμφωνα με ειδικούς

Ο ποιοτικός ύπνος και η καλή καρδιαγγειακή υγεία συνδέονται στενά με τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές. Σύμφωνα με ειδικούς, μία τροφή πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει τόσο σε πιο ξεκούραστες νύχτες όσο και στην προστασία της καρδιάς, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στον οργανισμό.

Μπορεί η διατροφή να είναι το κλειδί για καλύτερο ύπνο;

Η σχέση ανάμεσα στη διατροφή και την υγεία είναι γνωστή, όμως οι ειδικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους και στον ρόλο που παίζει το φαγητό στην ποιότητα του ύπνου. Σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAHA (Journal of the American Heart Association), μία τροφή πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά μπορεί να προσφέρει πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο υποστηρίζοντας παράλληλα την καλή υγεία της καρδιάς.

Γιατί ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιά

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι μόνο θέμα άνεσης – είναι ένας πραγματικός πυλώνας της υγείας σας. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) έχει συμπεριλάβει τον ύπνο ως έναν από τους βασικούς παράγοντες για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας στο «Life’s Essential 8», μαζί με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την αρτηριακή πίεση. Η επαρκής ξεκούραση έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, υπέρτασης, ακόμη και διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με πηγές δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.

Πού οφείλεται όμως αυτή η σύνδεση; Εν μέρει, ευθύνονται ορισμένα θρεπτικά συστατικά στη διατροφή μας που επηρεάζουν τις φυσιολογικές διαδικασίες του σώματος – ειδικά τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, προστατεύοντας παράλληλα την καρδιά.

Τρυπτοφάνη : Ένα απαραίτητο αμινοξύ που ενισχύει την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, των δύο βασικών ορμονών για έναν βαθύ ύπνο.

: Ένα απαραίτητο αμινοξύ που ενισχύει την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, των δύο βασικών ορμονών για έναν βαθύ ύπνο. Φολικό οξύ (Βιταμίνη Β9) και Μαγνήσιο: Παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μυϊκή χαλάρωση, τη διαχείριση του στρες και τον συγχρονισμό του κιρκάδιου ρυθμού (του βιολογικού μας ρολογιού).

Αβοκάντο: Το superfood που συνδέεται με καλύτερο ύπνο και υγιή καρδιά

Το αβοκάντο έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις πιο θρεπτικές επιλογές στη σύγχρονη διατροφή, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε καλά λιπαρά, φυτικές ίνες, μαγνήσιο και φολικό οξύ. Πέρα όμως από τη συμβολή του στην καρδιαγγειακή υγεία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πολύτιμα συστατικά του μπορεί να ενισχύσουν και την ποιότητα του ύπνου, υποστηρίζοντας φυσικά τον οργανισμό στη διάρκεια της νύχτας.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Penn State

Αυτός ακριβώς ο ισχυρός συνδυασμός θρεπτικών συστατικών τράβηξε την προσοχή των ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Penn State. Στη μελέτη τους, εξέτασαν 969 ενήλικες με περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη από το μέσο όρο (ένας κοινός παράγοντας κινδύνου για καρδιακά προβλήματα). Για έξι μήνες, οι μισοί συμμετέχοντες έτρωγαν καθημερινά τροφές πλούσιες σε αυτά τα βασικά συστατικά, ενώ οι υπόλοιποι τις κατανάλωναν λιγότερο από δύο φορές τον μήνα.

Η καρδιαγγειακή υγεία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. «Παρόλο που καμία τροφή δεν αποτελεί μαγική λύση, ορισμένες – όπως το αβοκάντο – προσφέρουν μια σειρά από θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν σε πολλαπλές πτυχές της υγείας της καρδιάς», εξηγεί η Dr. Kristina Petersen, επικεφαλής της μελέτης.

Γιατί να προσθέσετε περισσότερο αβοκάντο στη διατροφή σας

Μερικές φορές, μικρές αλλαγές στην καθημερινή διατροφή μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην υγεία. Το αβοκάντο είναι μία από εκείνες τις τροφές που, χάρη στην υψηλή διατροφική του αξία, μπορεί να στηρίξει τόσο την ποιότητα της νυχτερινής ξεκούρασης όσο και τη λειτουργία της καρδιάς, αποτελώντας μια έξυπνη προσθήκη στο καθημερινό μενού.