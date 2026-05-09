Χανταϊός: Πόσα είδη υπάρχουν και πώς μεταδίδεται – «Δεν κινδυνεύουμε από πανδημία» λέει ο Μαγιορκίνης

Γεωργία Λινάρδου

Υγεία

χανταιός
Καθησυχαστικός για τον χανταϊό, εμφανίζεται ο Επίκουρος Καθηγήτης Υγιεινής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το μοναδικό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Μαγιορκίνης επισημαίνει πως η μετάδοση του χανταϊού είναι εξαιρετικά περιορισμένη και απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή ενώ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει «κάποια υψηλή επικινδυνότητα για μετάδοση εκτός του κρουαζιερόπλοιου». Ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ίδιον, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εύκολης μεταφοράς του συγκεκριμένου στελέχους μεταξύ ηπείρων, ούτε τάση ευρείας εξάπλωσης όπως συμβαίνει με ιούς τύπου γρίπης ή COVID-19.

Στο 10% το ποσοστό θνητότητας λόγω χανταϊού στην Ευρώπη

Οι συγκεκριμένοι χανταϊοι της Νότιας Αμερικής ή αλλιώς «ιοί του Νέου Κόσμου», σπανίως και δύσκολα μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκή στελέχη συνδέονται κυρίως με σοβαρά αναπνευστικά σύνδρομα και παρουσιάζουν υψηλότερη θνητότητα.

Ο καθηγητής εξηγεί ότι η θνητότητα των ιών της Λατινικής Αμερικής κυμαίνεται από 10 έως 30%. Ωστόσο, όπως επισημαίνει αυτή η εκτίμηση θεωρείται υψηλή διότι τα κρούσματα με ήπια συμπτώματα «κατά πάσα πιθανότητα δεν διαγιγνώσκονται ούτε καταγράφονται, οπότε μιλάμε για υπερεκτίμηση».

«Οι χανταϊοί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν διαφορετική επικινδυνότητα και ηπιότερη κλινική εικόνα, από αυτούς της Λατινικής Αμερικής, χωρίς μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και προκαλούν διαφορετικό σύνδρομο», προσθέτει ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Σε ό,τι αφορά στο ποσοστό θνητότητα, φαίνεται να μην υπάρχει ακριβής εκτίμηση αν και ο ίδιος τον υπολογίζει «γύρω στο 10%».

Στην Αμερική, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, ενώ στην Ευρώπη ξεκινάει με πυρετό, κακουχία και σε κάποιο επίπεδο αρχίζει και προσβάλλει και τους νεφρούς. Τα συμπτώματα, σύμφωνα με τους ειδικούς, ξεκινούν μία με οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση στον χανταϊό και ο μέσος χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων είναι περίπου δύο βδομάδες.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός

Η μετάδοση του ιού συνδέεται κυρίως με την επαφή με βιολογικά υγρά μολυσμένων τρωκτικών, όπως ούρα ή περιττώματα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη λήψη βασικών μέτρων υγιεινής, ιδιαίτερα σε αγροτικούς ή κλειστούς χώρους. Τα μέτρα πρόληψης αφορούν την αποφυγή επαφής με τρωκτικά και για αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικές οι μυοκτονίες και η καθαριότητα στους υγειονομικούς χώρους. Η χρήση γαντιών και μάσκας κατά τον καθαρισμό χώρων όπου μπορεί να υπάρχουν τρωκτικά αποτελεί βασική σύσταση. Ειδική θεραπεία ή εμβόλιο δεν υπάρχει ακόμη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτιμάται πως υπάρχουν από 10.000 έως 100.000 ανθρώπινα περιστατικά παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

Πάντως, μετά την έξαρση χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που προκάλεσε διεθνή ανησυχία και συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διαβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι τα πρόσφατα περιστατικά χανταϊού δεν αποτελούν λόγο πανικού ή φόβου για «νέα πανδημία».

 

