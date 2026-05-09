Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Εγκαινιάζει το Μουσείο με τα αρχαία του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά

Γεωργία Λινάρδου

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κολλέγιο Αθηνών
Στις 10 σήμερα το πρωί (Σάββατο 9/5) θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» όπου φιλοξενούνται τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο Μητροπολιτικό Πάρκου Παύλου Μελά.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το Μουσείο που φιλοξενείται σε ένα διώροφο κτίριο 150 τ.μ., σε συνολική έκταση 3.500 τ.μ., θα είναι ανοιχτό για το κοινό την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 από τις 08.30 μέχρι και τις 15.30 (εκτός Τρίτης). Η πρώτη φάση παράδοσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου.

Μετά, θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

