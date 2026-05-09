Άδωνις Γεωργιάδης: «Ρε Ανδρουλάκη; Είναι δυνατόν να σε βρίζουν οι δικοί σου; – Ούτε ο Παπανδρέου με την αλυσίδα στο ποδήλατο»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πρόταση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με πρόσωπα και φορείς που, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται από τον χώρο του κόμματος.

«Αφού μας είχε δυόμισι χρόνια για τις υποκλοπές, αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση για 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Διαφωνώ μεν, αλλά τουλάχιστον να μιλάμε για μια πολιτική πρόταση, να τη συζητήσουμε».

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι αντιδράσεις ήρθαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. «Δεν περνούν 24 ώρες και βγάζουν ανακοίνωση εναντίον του το Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με πρόεδρο τον κ. Χατζηθεοδοσίου, και η ΓΣΕΒΕΕ, με πρόεδρο τον κ. Καββαθά, ΠΑΣΟΚ και οι δύο», είπε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε την κριτική του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Όπως αποδείχθηκε, ο κ. Ανδρουλάκης αυτούς τους δύο ανθρώπους δεν τους είχε πάρει ούτε τηλέφωνο». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Ρε Ανδρουλάκη; Είναι δυνατόν να σε βρίζουν οι δικοί σου; Πρέπει να προσπαθήσεις να το κάνεις. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο και είχε πάρει την κουτρουβάλα, δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλι».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις πολιτικές ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Κληθείς να εκτιμήσει ποιο κόμμα μπορεί να βρεθεί στη δεύτερη θέση, είπε: «Ο κ. Τσίπρας θα είναι δεύτερος, μην το συζητάτε». Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολίτες ψηφίζουν και με βάση τα πρόσωπα, ενώ ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει «λάμψη», σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε ότι «είναι κατσούφης και όλη μέρα γκρινιάζει».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ απευθύνονται σε κοινό ακροατήριο. «Αν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, το ΠΑΣΟΚ θα είναι τέταρτο», είπε ο υπουργός Υγείας, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πιέσει εκλογικά το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε αναφορά και στη Μαρία Καρυστιανού, την οποία συνέδεσε με όσους, κατά την εκτίμησή του, επιδιώκουν πολιτική αναταραχή. «Υπάρχουν άνθρωποι και από τα δεξιά και από τα αριστερά που επιδιώκουν το μπάχαλο. Και η κα Καρυστιανού ανήκει σε εκείνους που θέλουν το μπάχαλο», είπε ο υπουργός Υγείας.

