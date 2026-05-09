Λευκάδα: Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ το θρίλερ με το drone – Τα σενάρια για Magura, Ουκρανία και «σκιώδη στόλο»

Οι ελληνικές αρχές διερευνούν την υπόθεση με το οπλισμένο θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ενδιαφέρον σε διεθνή ΜΜΕ, όπως το BBC, το Associated Press και το Kyiv Post. Τα δημοσιεύματα συνδέουν τη μυστηριώδη υπόθεση με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το ελληνικό Λιμενικό χαρακτηρίζει ως «φανταστικό» το σενάριο που συνδέει το drone με ναυάγιο στην Άνδρο.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το οπλισμένο drone που ξεβράστηκε στη Λευκάδα. Ένας ψαράς εντόπισε το σκάφος μέσα σε παράκτια σπηλιά στις 7 Μαΐου και το ρυμούλκησε σε κοντινό λιμάνι. Την Παρασκευή, οι αρχές μετέφεραν το drone σε ναυτική βάση, προκειμένου να γίνει έλεγχος.

Το AP σημειώνει ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών πολεμικών πλοίων. Το πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι και η Μόσχα έχει αναπτύξει θαλάσσια drones, ορισμένα από τα οποία έχουν παρόμοια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την προέλευση του σκάφους. Ωστόσο, Έλληνες ναυτικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν, σύμφωνα με το AP, ότι τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με τα ουκρανικά drones τύπου Magura. Πρόκειται για εκρηκτικά, τηλεκατευθυνόμενα σκάφη εμβολής, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Το BBC αναφέρει ότι ο κινητήρας του drone ήταν ακόμη σε λειτουργία όταν το σκάφος εντοπίστηκε. Το βρετανικό μέσο σημειώνει επίσης ότι την υπόθεση διερευνά το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το BBC, οι ειδικοί εξετάζουν αν το drone κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή λόγω απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του.

Ένα από τα σενάρια που έχουν αναφερθεί είναι ότι το θαλάσσιο drone θα μπορούσε να είχε προετοιμαστεί για επιχείρηση κατά του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας. Ο όρος αυτός περιγράφει εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με στόχο την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Kyiv Post αναφέρει ότι από το drone αφαιρέθηκαν τρεις πυροκροτητές. Το ουκρανικό μέσο μεταφέρει διάφορα σενάρια για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και εκείνο του λαθρεμπορίου. Παράλληλα, το Kyiv Post κάνει αναφορά και στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Στη συνέχεια, το ίδιο μέσο παραθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων drones τύπου Magura V3, τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία τόσο για συλλογή πληροφοριών όσο και για επιθετικές αποστολές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα συγκεκριμένα σκάφη.

Η έρευνα των ελληνικών αρχών συνεχίζεται, με βασικό ζητούμενο την ταυτοποίηση της προέλευσης του θαλάσσιου drone και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καταλήξει στη Λευκάδα. Μέχρι στιγμής, τα σενάρια που έχουν δημοσιευθεί από διεθνή ΜΜΕ δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ελληνικές αρχές.