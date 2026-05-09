ΣΥΡΙΖΑ: Πρωταθλητισμός για τον πληθωρισμό Απριλίου με «προπονητή» την κυβέρνηση

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Τη λήψη μέτρων για την προστασία της κοινωνίας από την άνοδο του πληθωρισμού ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Η εκτίναξη του πληθωρισμού Απριλίου στην Ελλάδα στο 5,4% -από 2% τον Απρίλιο του 2025 και 3,9% τον περασμένο Μάρτιο- δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στα νοικοκυριά» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Ταυτόχρονα αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων, προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ακόμη ότι «με δεδομένη την αποτυχία του -επικοινωνιακού προφανώς- συνθήματος που διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματός του, για “στήριξη του εισοδήματος ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος ζωής”, είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας είναι ανυπεράσπιστο απέναντι στις ανατιμήσεις στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση».

Στη συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την αύξηση του κόστους ζωής:

  • Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμηνο σε τρόφιμα και φάρμακα.
  • Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.
  • Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επίπεδο.
  • Πλαφόν στο κέρδος διύλισης.
  • Έλεγχος κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και του 14ου μισθού.
  • Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους.
  • Δημόσια πολιτική στέγης, με κοινωνική κατοικία.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι «το πρόβλημα, όμως, δεν είναι η έλλειψη προτάσεων, αλλά η εμμονή της κυβέρνησης στην εξυπηρέτηση των καρτέλ, τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα μοντέλα τύπου Πισσαρίδη. Για άλλη μια φορά προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα θέσει στο επίκεντρο της προσοχής την πλειοψηφία της κοινωνίας».

