Μητσοτάκης: Συνεχάρη τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ για την ανάληψη των καθηκόντων του – «Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρώην πρόεδρο της χώρας, για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι αναμένει ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ως εξής:

«Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Rumen Radev για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι της ΕΕ/ΝΑΤΟ, αφοσιωμένοι στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».

